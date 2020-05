Chiellini: Mi smo kur..ni sinovi. Poštujem Suareza, neka grize!

Na SP 2014. u Brazilu Urugvaj je izbacio Talijane već u skupini, a udarna je vijest zapravo bila kako je Luis Suarez glumio Tysona pa ugrizao (za rame, ne za uho) Giorgia Chiellinija.

Talijan je tada 'kmečao', i sucu na terenu i svima koji su ga htjeli slušati u medijima, ali kako godine teku, karijera se bliži kraju i polako se lova ubire i od autobiografije, Chiellini ima sve više napadaja iskrenosti.

Pa o incidentu na Mundijalu u Brazilu danas priča... Ovako:

- Ako ćemo pošteno: ja se Luisu Suarezu divim. Čovjek je upotrijebio legitimnu strategiju u kontaktnom sportu. Nazvao sam ga par dana nakon utakmice, ali nije taj imao ni najmanju potrebu da mi se ispriča. I neka. Razumijem ga jer... Na travnjaku sam i ja jedan gadni kurvin sin i na to sam ponosan! - kaže, tj. piše, Chiellini u svojoj autobiografiji.

Foto: Reuters/PIXSELL, Screenshot/L'Equpie

- Ništa se čudno nije dogodilo tog dana u Brazilu. Malo zle namjere isto čini nogomet. Ne bih ja to nazvao varanjem nego inteligentnim nadmetanjem - kaže Chiellini diveći se protivniku koji ga ja ugrizao pa se bacio na travnjak i glumio da ga je Chiellini udario ramenom u zube.

Utakmicu je odlučio gol Diega Godina u 81', Talijani su ostali iza Urugvaja i Kostarike pa morali doma iako su imali moćnu momčad, s Pirlom, Buffonom, Verrattijem, Cassanom, Immobileom, Balotellijem, Bonuccijem...

- Na toj tekmi u Natalu sudio je Meksikanac Rodriguez, a ja sam cijelo vrijeme zapravo čuvao Edinsona Cavanija i, vjerujte mi, nije ni taj neki anđeo. Poskrivećki smo udarali jedan drugoga koliko smo god mogli i to je: normalno. Na kraju smo si dali ruku i... Idemo dalje. To je nogomet. Do pobjede: svim sredstvima. Taj dan su, na žalost, oni pobijedili, a mi ispali.

Foto: YVES HERMAN

Chiellini je u svojoj knjizi Brazilca Felipea Mela označio kao 'najgoreg od najgorih, trulu jabuku među većinom poštenim nogometašima, Maria Balottelija nazvao 'lošom osobom i dečkom kojeg bi često trebalo našamarati', a za svog aktualnog trenera Maurizija Sarrija rekao 's njim na razgovor samo na otvorenom jer ako mu uđeš u kancelariju poslije odmah moraš pod tuš koliko smrdiš od dima... Čovjek ne vadi cigaretu iz usta'.