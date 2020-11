Ciao, Juve... Ronaldo ne misli obnoviti ugovor, ali će još igrati

Čudesni Portugalac dugo je izbivao s terena zbog toga što je bio zaražen korona virusom, a večeras će opet zaigrati za Juve protiv Ferencvarosa. Nedavno je komentirao da planira igrati još pet godina

<p><strong>Cristiano Ronaldo</strong> (35) mogao bi igrati za drugi elitni klub u Europi prije nego što zauvijek napusti Juventus, a pretpostavlja se da u klubu neće ostati nakon 2022. godine, piše <a href="https://www.tuttosport.com/news/calcio/serie-a/juventus/2020/11/03-75761560/juventus_e_se_ronaldo_puo_arrivare_a_39_anni_come_ibrahimovic_si_ecco_dove/" target="_blank">Tuttosport</a>.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Ronaldo vježba s djecom</strong></p><p>Ronaldo je još 2016. godine obećao da će igrati do 40. godine, a do isteka ugovora u Italiji mu je preostalo još samo dvije godine. Portugalska zvijezda može napustiti Juventus kad mu istekne ugovor zbog njegove 'neromantične' veze s klubom.</p><p>Francuski gigant Paris Saint-Germain mogao bi biti zainteresiran za dovođenje Ronalda, a MLS i Kina definitivno otpadaju jer Portugalac želi igrati na najvišoj razini u Europi još barem pet godina.</p><p>Zajedno s osobljem liječnika i trenera koji ga uvijek prate, Ronaldo uvijek radi na tome da bude u vrhunskoj formi.</p><p>- Sve ovisi o tome kako se osjećam i koliko sam motiviran jer fizički to neće biti problem - rekao je Ronaldo prošle godine za Marcu. </p><p>- Morate voditi dobru brigu o sebi, ali ne mislim da je to najvažniji faktor. Psihološki faktori su ono što čini razliku - rekao je. </p><p>Ronaldo je postigao zapanjujućih 643 gola u 853 klupske utakmice i ne misli tako skoro stati.</p><p>Peterostruki osvajač Zlatne lopte prošli se tjedan, nakon što se oporavio od korona virusa, vratio na teren u senzacionalnom stilu i zabio dva gola kada je ušao u 56. minuti gostovanja Juventusa kod <strong>Spezije</strong> (4-1).</p><p>Ronaldo se nada kako će podebljati evidenciji golova u svojoj prvoj ovogodišnjoj utakmici Lige prvaka između Juventusa i Ferencvarosa koja se igra ovu srijedu u 21 sat.</p>