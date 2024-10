Cibona bolja od SC-a u Zagrebu

Košarkaši Cibone pobijedili su podgorički Studentski centar sa 75-69 (12-17, 28-17, 22-19. 13-16) u posljednjoj utakmici 2. kola ABA lige odigranoj u Košarkaškom centru Dražen Petrović u Zagrebu. Cibonu su do prve pobjede u novoj sezoni ovog natjecanja predvodili Toni Ročak i Amerikanac Anthony Barber sa po 17 koševa, dok je južnosudanski reprezentativac Peter Jok ubacio 16 poena. Kod gostiju je sa 15 koševa najbolji bio Zoran Nikolić.

Gosti iz Podgorice bolje su ušli u utakmicu i nakon prve četvrtine imali pet koševa prednosti (12-17). Cibona je nakon toga zaigrala puno bolje u napadu, a pokretači preokreta u drugoj četvrtini bili su Toni Ročak, Anthony Barber i Krešimir Radovčić. Cibona je u drugoj četvrtini ubacila 28 koševa (28-17) i zaostatak od pet poena na kraju prvog dijela pretvorila u prednost od šest koševa na poluvremenu.

Sredinom treće četvrtine pri vodstvu Cibone 52-49, domaća momčad je napravila seriju 10-0 u kojoj je zablistao Peter Jok. Košarkaš iz Južnog Sudana je pogodio dvije trice i jednom za dva poena te je bio glavni kreator niza kojim je Cibona došla do +13 (62-49) u 29. minuti.

Treću četvrtinu je domaća momčad završila sa devet koševa prednosti, a u 34. minuti, nakon polaganja Taliba Zanne, Cibona je došla do najvećih +14 (69-55). No, gosti se nisu predavali i serijom 9-0 su došli na samo pet koševa zaostatka u 37. minuti (69-64). Pobjedu Cibone zapečatio je Krešimir Radovčić polaganjem za 73-66, kad je do kraja ostalo još samo 19 sekundi.

U 3. kolu Cibona će u nedjelju, 6. listopada (18.30 sati), gostovati u Beogradu kod Partizana. Istog dana (17 sati) Split će biti domaćin Crvenoj zvezdi, a u ponedjeljak, 7. listopada (19 sati), Studenski centar će ugostiti košarkaše Zadra.