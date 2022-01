Novoizabrano vodstvo Cibone jučer je u prostorijama Grada održalo sastanak s predstavnici Grada Zagreba, na čelu s gradonačelnikom Tomislavom Tomaševićem. U sklopu sastanka predsjednik Cibone Mario Petrović, direktor Mauro Lukić i član uprave Ivan Matasić su, između ostalog, gradskoj vlasti prezentirali aktualno stanje u klubu te iznijeli planove za stabilizaciju poslovanja ovog zagrebačkog košarkaškog velikana, prenosi klupska stranica.

Uz brojne teme, gradonačelnik Tomašević i suradnici su upoznati s planom restrukturiranja Cibone, koji se temelji na sustavnom smanjenju postojećih dugova, osiguravanju likvidnosti te pronalaženju novih stabilnih izvora financiranja kroz suradnje s novim sponzorima kluba.

- Novo vodstvo kluba odlučno je u provođenju aktivnosti koje će osigurati depolitizaciju, profesionalizaciju i transparentnost upravljanja Cibonom. U tom smislu i s tim ciljevima upoznali smo na sastanku gradonačelnika Tomaševića i predstavnike Grada Zagreba. Održan je konstruktivan sastanak kojim su otvorene brojne teme i koji je prvi u nizu koraka kojima želimo u partnerstvu s Gradom Zagrebom osigurati iznalaženje rješenja za nesmetano i uspješno funkcioniranje Kluba. Jedno od takvih pitanja je i ono kojim želimo doći do rješenja koje će osigurati da KK Cibona i dalje ima svoj dom u Košarkaškom centru Dražena Petrovića - istaknuo je nakon održanog sastanka Mauro Lukić, direktor kluba.

Gradskoj vlasti je u sklopu sastanka prezentiran i nalaz interne revizije, koji je provela aktualna uprava kluba. Nalazom navedene revizije ustanovljeno je trenutno financijsko stanje kluba, te ukupni dug u iznosu od 31.992.478,00 kuna. Uz navedeno, od strane novog vodstva kluba istaknuto je kako su uz spomenuta dugovanja utvrđene i određene nepravilnosti u prethodnom vođenju klupskog poslovanja i financija, te da su pronađene nepravilnosti proslijeđene i prijavljene nadležnim državnim institucijama.

Aktualno vodstvo kluba predstavilo je i dugoročni plan razvoja kluba u sklopu kojeg među primarnim ciljevima ističu osiguravanje stabilnog financiranja dovođenjem novih sponzora i partnera. Navedeno je ključno prije svega kako bi se osigurala likvidnost i isplata svih potraživanja u tekućoj godini.

- Od dolaska nove uprave i predsjednika na čelo Cibone uspjeli smo podmiriti sve zaostale plaće radnom kolektivu te gotove sve zaostatke prema igračima i stručnom stožeru, a ne radi se o malom iznosu. Aktivno razgovaramo sa značajnim poslovnim subjektima koji su spremni uložiti financijska sredstva u klub i svojim sponzorstvom podržati osiguravanje likvidnosti do kraja tekuće sezone, ali i sustavno sanirati postojeća dugovanja. U ovoj situaciji moramo biti realni i zato naglašavam kako je naš cilj graditi projekt europskog i snažnog kluba za narednih pet do deset godina. U tom smislu pozivam ljubitelje zagrebačke košarke na strpljenje jer izazova je doista mnogo. Uz to pozivam i sve navijače kluba na snažnu podršku našoj mladoj te iznimno talentiranoj momčadi u utakmicama koje su pred nama - dodao je Mauro Lukić.

Ovaj je sastanak s gradonačelnikom Tomaševićem bio tek prvi u nizu, a već u narednim tjednima očekuje se nastavak dijaloga te konstruktivne suradnje u cilju rješavanja gorućih problema koji su preduvjet za daljnji razvoj Cibone.