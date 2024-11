Cibona ispustila vodstvo u zadnjoj četvrtini, Split odigrao najlošiju utakmicu u sezoni

Split i Cibona upisali su poraze u susretima 7. kola regionalne ABA lige. Split je na Gripama doživio težak poraz od Spartaka iz Subotice 71-91, dok je Cibona poražena na gostovanju kod Mornara sa 85-92. U najlošijoj utakmici sezone "Žuti" su uvjerljivo poraženi na Gripama od izravnog konkurenta u potencijalnoj borbi za play-off.

Gosti su nakon prve četvrtine vodili s tri koša razlike (27-24), na poluvremenu su imali +9 (54-45), a susret su prelomili u trećoj dionici koju su dobili sa čak 23-9. Na početku posljednje četvrtine Spartak je imao čak 25 razlike (79-54). Split je do kraja susreta uspio tek malo ublažiti poraz.

Susret Splita i Spartaka u 7. kolu ABA lige | Foto: Ivo Cagalj/PIXSELL

Goste su do četvrte pobjede sezone predvodili Rasir Bolton sa 22 koša i šest sistencija, Danilo Nikolić sa 16 koševa i Stefan Momirov sa 12 koševa. Kod Splita najefikasniji su bili Shannon Shorter sa 19 koševa, te Krešimir Ljubičić sa 18 koševa.

Poraz je upisala i Cibona koja je na gostovanju u Baru izgubila od Bara sa 85-92.

"Vukovi" su na poluvremenu gubili sa 10 koševa razlike (43-53), no u trećoj četvrtini su okrenuli rezultat stigavši do šest koševa viška (68-62). U posljednjoj dionici zagrebački sastav je imao i +7 (72-65), no Mornar se vratio izjednačivši na 83-83, a potom serijom 9-0 prelomio utakmicu. Na koncu je završilo 92-85 za prvu Mornarovu pobjedu.

Domaćine su do slavlja predvodili Branden Jenkins sa 25 koševa, Jr Carter sa 15 i Lovro Buljević sa 11 koševa. Kod Cibone su najefikasniji bili Filip Bundović sa 28 koševa, te Roko Rogić sa 16 koševa.

Nakon sedam kola vodi Partizan s maksimalnim učinkom, druga je Budućnost, a treći Dubai sa po šest pobjeda i porazom. Split je deseti (3-4), Zadar drži 13. mjesto (2-5), a Cibona je na 15. poziciji (1-6) s istim skorom kao i posljednji Mornar.