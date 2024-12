Cibona opet izgubila u ABA ligi, Bundović ispao iz momčadi

Košarkaši Cibone u susretu su 12. kola regionalne ABA lige na svom terenu izgubili od Cedevite Olimpije sa 66-75 (17-18, 18-14, 18-17, 13-26).

Toni Ročak je sa 21 košem i 13 skokova bio najraspoloženiji kod Cibone, dok je Devante Jones ubacio 18 za Cedevitu Olimpiju.

Protiv favoriziranog gosta iz Ljubljane Cibona je odigrala ravnopravan susret, no slabija igra u napadu u završnoj četvrtini koštala ju je poraza. Najveću prednost od sedam koševa Cibona je imala pred kraj treće četvrtine, ali već tada su počeli problemi s realizacijom pa je hrvatski sastav propustio ostvariti veću prednost uoči zadnjih 10 minuta.

Zagreb: Košarkaška utakmica KK Cibona - KK Cedevita Olimpija | Foto: Luka Batelic/PIXSELL

U posljednjoj četvrtini do izražaja je došla veća individualna kvaliteta igrača Cedevite Olimpije, prvenstveno Jonesa koji je na "svojim leđima" poveo slovenskog prvaka ka pobjedi. Cibona je četiri i pol minute prije kraja imala zadnje vodstvo od 61-58, no u sljedeće tri i pol minute Cedevita Olimpija je serijom 12-0 ostvarila preokret i riješila susret u svoju korist.

Cibona je ovim porazom pala na omjer 2-10, dok je Cedevita Olimpija na 6-6.

- Odigrali smo dobro 32 minute, ali košarka se igra 40. Nismo imali odgovori na njihovu agresiju i to je rezultiralo velikim brojem izgubljenih lopti (26). Ali te 32 minute su najbolje što smo odigrali ove sezone, čvrsti i stabilni, ali, eto, na kraju nije bilo dovoljno - rekao je trener Cibone Bariša Krasić.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Razlog poraza?

- Oni su odigrali agresivnije, mi smo pali fizički i bili smo opterećeni penalima. Naši playmakeri nisu imali sigurnost i samopouzdanja da i oni odgovore jednako agresivno.

Luka Šamanić je podbacio, zabio je samo četiri koša.

- Napadački nam je definitivno falio, ali to je normalno, ne može se svaku utakmicu odigrati na tom nivou jer fizički nije spreman i mislim da je ovo prevelik broj utakmica za sve nas, a posebice za njega koji nije prošao pripreme. Bio je dobar obrani.

Foto: Dusan Milenkovic/ATAImages

Filip Bundović propustio je utakmicu.

- On se nije izborio na treninzima za ulazak u momčad, to je bio razlog. Nas je 13, a on se kroz treninge nije izborio da bude u momčadi.