Cibona razbila Beograđane za treću pobjedu u regionalnoj ligi

<p>Košarkaši <strong>Cibone </strong>s uvjerljivih su 93-80 (21-26, 32-22, 16-17, 24-15) pobijedili beogradski <strong>FMP </strong>u utakmici 9. kola ABA lige.</p><p>Cibonu su do treće pobjede u ovoj sezoni predvodili <strong>Ivan Novačić</strong> sa 28 koševa i <strong>Filip Bundović</strong> s 20, dok je <strong>Mateo Drežnjak</strong> postigao 13 poena uz četiri asistencije. Turčin <strong>Okben Ulubay</strong> sa 16 koševa i Nemanja Nenadić s 15 bili su najbolji kod FMP-a.</p><p>Cibona je preokretom u drugoj četvrtini (32-22) došla do prednosti koju do kraja utakmice nije ispuštala te ju povećala do konačnih 13 razlike.</p><p>Briljirao je Ivan Novačić koji je iz igre gađao 10/15 te pogodio sedam trica iz 11 pokušaja. Filip Bundović je iz igre gađao 6/8 i pogodio sedam od 10 slobodnih bacanja. Novopridošli Amerikanac <strong>Scottie Reynolds</strong> je bio u sastavu hrvatskog prvaka, ali nije ulazio u igru.</p><p>Cibona je jedina momčad koja je odigrala svih devet utakmica u sezoni i ima učinak 3-6. FMP je u šest nastupa ostvario dvije pobjede.</p><p>U ovom kolu je Zadar trebao u subotu ugostiti Cedevitu Olimpiju, ali je utakmica odgođena zbog novog slučaja zaraze koronavirusom u zadarskoj momčadi. Split će u nedjelju (12 sati) gostovati u Beogradu kod Mege. (mg)</p>