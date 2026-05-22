Cibona u dramatičnoj završnici pobijedila Split i došla na korak do finala prvenstva Hrvatske

Košarkaši Cibone poveli su sa 1-0 u pobjedama protiv Splita u polufinalu doigravanja prvenstva Hrvatske 84-79 (16-26, 20-15, 22-11, 26-27) domaćom pobjedom u KC "Dražen Petrović" u prvom susretu.

Kapetan Krešimir Radovčić odigrao je sjajnu utakmicu za Cibonu sa 26 koševa, 14 je dodao Jan Palokaj, dok su Dario Drežnjak sa 18 i Roko Sikirić sa 17 poena bili najefikasniji kod Splita.

Dvoboj dva hrvatska košarkaška velikana bio je neizvjestan do posljednjih trenutaka, da bi u završnici domaći sastav ubačajima s linije slobodnih bacanja stigao do vrijedne pobjede.

Split je bolje otvorio utakmicu, poveo 9-2, na kraju prve četvrtine imao i 10 koševa prednosti ponajprije zahvaljujući raspoloženom Sikiriću. Minutu prije odlaska na odmor još uvijek je bilo komotnih 41-32 za Split, ali Cibona je zabila zadnja četiri koša u prvom i prvih 11 koševa u drugom poluvremenu te tom serijom 15-0 povela 47-41 u 25. minuti, preuzela kontrolu rezultata koju praktički nije ispuštala do kraja.

Ipak, tricom Drežnjaka Split je 53 sekunde prije kraja poravnao na 79-79, da bi u sljedećem napadu Cibone Hepa zaustavljen prekršajem i onda pogodio oba slobodna bacanja za 81-79. Porom je Jordano pokušao ekspresno riješiti napad gostiju, ali je 20-ak sekundi prije isteka vremena promašio polaganje i onda napravio prekršaj na Palokaju koji je s dva pogođena bacanja odveo domaće na 83-79. Marinelli je u sljedećem napadu Splita promašio tricu, a Hepa jednim slobodnim bacanjem postavio konačni rezultat.

Druga utakmica ovih suparnika igrat će se u ponedjeljak od 18.30 sati u Splitu, a u finale će se plasirati ona momčad koja prva ostvari dvije pobjede.