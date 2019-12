Cibos MVP mjeseca ABA lige: Zbog Markote sam postao brko

Cibonin centar Filip Bundović (25 godina, 204 cm) proglašen je košarkašem mjeseca ABA lige.

Cibona je u studenom pobijedila dvije od četiri utakmice, a Bundović je u ta četiri okršaja imao prosječno 19,3 koševa, 4,8 skokova, 0,8 asistencija i valorizaciju 23,3. Po valorizaciji i koševima bio je najbolji u ligi prošli mjesec.

- Velika je čast biti MVP mjeseca u ABA ligi. Na početku mjeseca smo imali dvije vrlo teške utakmice sa konkurentima za osvajanje ABA lige. Protiv Crvene zvezde smo bili najbliže pobjedi, ali nismo uspjeli. U nastavku su nas čekale dvije jako važne utakmice protiv Krke i Mege. Uspjeli smo pobijediti obje tako da nam je to napunilo samopouzdanje za nastavak natjecanja. Mislim da sam dobro odigrao te važne utakmice, ali svakako to ne bih uspio bez svojih suigrača - rekao je Bundović za klupske stranice.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Ovo mu je druga sezona u ABA ligi.

- Na početku sezone nisam baš dobro krenuo jer sam propustio drugi dio priprema zbog ozljede, ali sad sam uhvatio ritam, fizički sam bolji nego lani. Na početku sezone nismo toliko loše igrali, ali nismo imali sreće u nekim utakmicama koje smo mogli pobijediti. Iz utakmice u utakmicu igramo sve bolje i nakon ove dvije jako važne pobjede idemo osigurati ostanak u ligi. S Primorskom smo imali neizvjesnu utakmicu, s takvim ritmom kakav još nismo imali ove sezone, ali dobili smo i sad u dobroj poziciji čekamo u petak Igokeu. Kad bismo to dobili, bilo bi super.

Nakon dolaska u Cibonu nije krenuo bajno, ali je u doigravanju igrao sjajno protiv Cedevite. Sad je sa zvukom sirene zabio za pobjedu protiv Primorske.

- Nikada ranije nisam pogodio loptu za pobjedu, možda tek kao dijete. Iskreno, ni sad mi nije jasno kako je ta lopta ušla. Doista igram svoju najbolju košarku. A karijera... možda je trebalo sve skupa ispasti bolje. Moja je krivica što nisam svoju karijeru dizao iz sezone u sezonu. Mijenjao sam puno klubova, ali napokon sam se ustabilio i adaptirao u Ciboni, koja mi je dala priliku i zahvalan sam joj na tome. Važno mi je da nastavim ovako. kao centar sam u deficitu s kilogramima, ali borim se i nogama i rukama.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

Filip je sada jedini "brko" u svlačionici.

- Lani sam, dok sam dijelio svlačionicu s Damirom Markotom, odlučio zajedno s njim puštati brkove. Šveđo me na to nagovorio i držim ih i dalje. Ne skidam ih sigurno do kraja sezone!