Danke für alles Zizo. Posvuda. Oko terena, po tribinama, oko stadiona... i na prsima svakog igrača koji je igrao u tom posebnom nedjeljnom derbiju između Austrije i Rapida (0-0).

Hvala za sve pisalo je na njemačkom, hrvatskom i slovenskom jeziku, na svim jezicima koji se ove sezone govore u Rapidovoj svlačionici. Da i oni znaju kakav je as, kakva legenda sjedila u istoj toj svlačionici prije 30-ak godina. I vukao momčad do finala Kupa pobjednika kupova.

Svih 18 dresova, koje su potpisali svi igrači, klub je stavio na aukciju do iduće subote. Do popodnevnih sati ponedjeljka najveću je cijenu postigao onaj Yusufa Demira, mlade Rapidove zvijezde. Od početnih 49 eura došao je do 600 eura.

- Cico je istinska legenda kluba, jedan od najvažnijih igrača ikad. S Cicom i hrvatskim trenerom Ottom Barićem klub je postigao nevjerojatan uspjeh i jučer smo na utakmici njemu u čast nosili crni flor, a idući tjedan u domaćoj utakmici počet ćemo minutom šutnje - rekao nam je Rapidov glasnogovornik Peter Klinglmüller.

Jedan od tih dresova ima, pak, posebnu posvetu.

- Niko je ovdje naučio igrati, u Rapidu je počeo karijeru, i dres s jučerašnje utakmice s brojem 7 ćemo mu poslati putem obiteljskog prijatelja, Hrvata iz Beča. S brojem koji je njegov tata ovdje nosio - otkrio je Klinglmüller i nastavio:

- Bio je Niko naš gost prije tri godine, a sad je htio da posveta njegovom ocu bude na njemačkom jeziku. Zarada od prodaje dresova ne ostaje klubu nego ćemo ih poslati u Hrvatsku za ljude pogođene potresom. To je naš znak pažnje jer bi Cico htio takvo humanitarno djelo, ovo je sjećanje na njega.

U aukciju se može uključiti preko Rapidove stranice. Jer Cico je ušao u povijest kluba, njegova smrt duboko je pogodila sve ovdje i žele sačuvati sjećanje na njega, u klubu u kojem je igralo puno Hrvata.

Nakon gradskog derbija 11. kolovoza 1989. i pobjede 4-1, Kranjčar je rekao:

- Ovo je naš način, igramo s duhom koji je Rapid uvijek imao i uvijek će imati.

To je klub pokazao i ovom gestom.

Hvala na svemu, Cico...