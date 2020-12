'Cijela me Hrvatska zna po tom sedmercu koji sam promašio, ali barem sam postao popularan'

Kada ću se oprostiti od reprezentacije? Ne znam, imamo sada SP, pa, nadam se, Olimpijske igre i možda tamo sve okončam. No još ne mogu ništa reći, kazao je Zlatko Horvat

<p>Nitko ga nije navikao vidjeti u nekom drugom dresu osim onom Zagreba i Hrvatske niti je itko očekivao, a ni on sam, da će u završnici karijere obući i treći dres. <strong>Zlatko Horvat</strong>, čovjek koji je obilježio zadnja dva desetljeća Zagreba, ljetos je preselio u Skoplje, s 36 godina prvi put napustio Zagreb i potpisao za <strong>Metalurg</strong>.</p><p>- I opet bih učinio isto, bez razmišljanja - rekao je naš dobri Zlaja za makedonski<a href="https://24rakomet.mk/%d0%b8%d0%bd%d1%82%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%98%d1%83-%d0%b7%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%ba%d0%be-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%b2%d0%b0%d1%82-%d0%b1%d0%b0%d1%98%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%88/" target="_blank"><strong> 24rakomet.</strong></a></p><p><b>POGLEDAJTE VIDEO: Horvat kod Šebalja</b></p><p>- Baš mi je dobro ovdje. Imam jednogodišnji ugovor, ali moguće je da ostanem duže. Malo je ljudi, zapravo, znalo da bih mogao otići iz Zagreba, pa ni Metalurg, ali ovdje su u klubu, unatoč korona virusu, ostali uporni i najkonkretniji. U Zagrebu sam uvijek imao sve i, iskreno, nisam ni htio ići i samo me neka luda ponuda mogla odvući. Žalim možda što nisam u Zagrebu završio karijeru da sve ispadne kao prava bajka. No trebao sam promjenu i ovo je bio zadnji vlak da odem u inozemstvo.</p><p>I dalje igra 60 minuta bez problema, na što je ionako navikao u Zagrebu i dobar dio u reprezentaciji u kojoj sada opet ima Čupićevu pomoć. Ali, nije baš navikao na dugačka putovanja autobusom kakvo je bilo prošlotjedno od Skoplja do španjolskog Leona.</p><p>- Da, nikad se duže nisam vozio u autobusu, ha, ha.</p><p>Zagrebu ne ide?</p><p>- Ne igraju toliko loše, malo im je nedostajalo i sreće. Trebali su pobijediti Vardar u polufinalu SEHA lige. A upravo titula u SEHA ligi sa Zagrebom usred Skoplja 2013. i dalje je moja najdraža. Jedino što mi je žao da nisam ostvario dječački san i osvojio Ligu prvaka. Bili smo nekoliko puta u šansi, imali dobru momčadi, ali triput smo izgubili u četvrtfinalu od kluba koji je kasnije postao prvak Europe - rekao je Zlaja, pa se sjetio i svog najtežeg trenutka.</p><p>- Promašeni sedmerac protiv Norveške u polufinalu SP-a 2017. Cijela me Hrvatska poznaje po tome, ha,ha. Ali, dobro, ispao je dobar PR za mene, postao sam jako popularan. Kada ću se oprostiti od reprezentacije? Ne znam, imamo sada SP, pa, nadam se, Olimpijske igre i možda tamo sve okončam. No još ne mogu ništa reći.<br/> </p>