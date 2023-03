Cijeli stadion htio je da Škorić puca penal, ali trener nije dao. 'Znalo se tko ga treba izvoditi'

Mile, Mile, Mile, orilo se Gradskim vrtom nakon što je Osijek u završnici utakmice protiv Šibenika izborio kazneni udarac.

Želja navijača bila je jasna. Miletu Škoriću (31) bila je to zadnja utakmica za njegov najdraži klub, svi su htjeli da to bude oproštaj kakvog zaslužuje. S loptom u mreži i pobjedom za kraj. Igrači su se međusobno gledali, kao da su i oni htjeli da Mile bude izvođač. No, trener Osijeka Borimir Perković mislio je drugačije. Mijo Caktaš izveo je penal, Lovre Rogić obranio, Osijek je na kraju remizirao 1-1, a Škorić se s gorkim okusom oprostio od svog Osijeka kojeg trese nemila kriza.

- Imamo dogovor prije utakmice, znalo se tko treba izvoditi penal. To je Mijo Caktaš. Nažalost, nije zabio, ali nije ni prvi ni zadnji da fula. Nadali smo se do zadnje sekunde da možemo zabiti pa zato nisam htio izvaditi Škorića iz igre. Želja je bila dobiti utakmicu, a navijači su se ipak oprostili od Škorića. Želimo mu svu sreću - rekao je trener Borimir Perković.

Foto: Dubravka Petric/PIXSELL

Osječki crni niz produžio se na osam utakmica bez pobjeda. Klub je na rubu velike provalije, nekad sigurno treće mjesto sad je itekako postalo upitno. Brojni klubovi pušu za vratom i s ovakvom igrom, 'bijelo-plavi' teško će do pozicije koje vodi u Europu. A do nje će morati bez miljenika osječke publike, svog kapetana i čovjeka koji je u subotu ispisao 334. stranicu u dresu Osijeka pa se oprostio u suzama. Zaglavio je u vrtlogu emocija, brojne slike prošle su pred njim. Karijeru će nastaviti u kineskom prvoligašu Cangzhou Mighty Lions.

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

- Iako nismo pobijedili, ima stvari s kojima mogu biti zadovoljan. Nadam se da ćemo u sljedećim utakmica proraditi i zabijati golove. Slijedi pauza. Dva tjedna ispred nas je dosta vremena. Pokušat ćemo iskoristiti to vrijeme što bolje - kazao je Perković.

Šibenik je nastavio u dobrom tonu nakon senzacije protiv Dinama. S novim bodom odmaknuli su se Šibeniku na plus osam, a Damir Čanadi mogao je biti zadovoljan izvedbom svoje momčadi.

- Dobar rezultat za nas, posebno s obzirom na kazneni udarac. Da smo dobili taj gol bili bismo jako nesretni jer smo bili jako disciplinirani i uvijek opasni. Možda nam fali zadnji pas, neki tajming, ali mislim da smo dobro odigrali, a Rogić nas je držao da možemo taj bod uzeti. Osijek, iz moje perspektive, nije imao neku veliku šansu. Dobro smo kontrolirali utakmicu, momčad je jako dobro odigrala. Sretni smo da imamo dobru obranu i dovoljnu širinu kadra. Nakon pauze nam dolaze Hajduk, Dinamo i Rijeka. Treba se sad odmoriti, borimo se za ostanak.

Najčitaniji članci