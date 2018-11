Cijeli Zagreb slavi, lokosi su pravi! Osvojili su prvi trofej

Sportski Zagreb proživljava najljepše trenutke. Osim Dinamu, odlično ide košarkašima Lokomotive, koji su, predvođeni Nikolom Plećašem, osvojili prvi trofej - Kup Jugoslavije. U finalu su 78-77 pobijedili Olimpiju.

Redovi kao da se nešto dijeli. Kako i ne bi kad se otvorila najveća zagrebačka dvorana simboličnog imena - Kutija šibica. Prva momčad koja je nastupila u novoj dvorani bila je Lokomotiva. I osvojila Kup.

- Fantastično! Dvorana je bila dupkom puna, ljudi su jedva ušli, a velik broj ostao je ispred dvorane. Ma konačno smo dobili dvoranu. Dosad smo igrali u Vatrogasnoj školi na Ksaveru, koja je bila otvorenog tipa, potpuno neadekvatna, kapaciteteta jedva 300 ljudi. Eto, poklopilo se da samo dva dana nakon otvaranja dvorane mi prvi igramo - rekao je Mirko Novosel, sjajni trener Lokomotive.

Olimpija je bila veliki favorit, momčad s Daneuom i Jelovcem igrala je polufinale Kupa pobjednika kupova i činilo se da će lokosi biti lagan zalogaj.

- Bili su veliki favoriti, pa jedna su od najboljih momčadi. Ovo je naš prvi trofej - kaže Novosel.

Da, to je prvi trofej koji je osvojila jedna hrvatska momčad. Dosad je Kup dvaput odlazio u Beograd, jednom u Ljubljanu. U Zagrebu, do ove pobjede Lokomotive, još nije bio. No trener lokosa veliki je navijač Dinama, koji je pobjedom protiv Marseillea osigurao proljeće u Europi.

- Kako ne?! Na utakmice Dinama počeo sam ići još 1948., sjećam se kao da je bilo jučer. Igralište je bilo tamo kod Miramarske, a prva utakmica koju sam gledao bila je Dinamo - Vardar. Imao sam svega deset godina. Bio sam i na Maksimiru na utakmici protiv Slovana i Marseillea - rekao je Novosel.

No osim košarkaša i nogometaša, Zagreb slavi vaterpoliste. Naime, za dva dana Mladost će protiv Recca igrati finale za treći uzastopni naslov europskog prvaka. Ono što je Nikola Plećaš u Lokomotivi, to je Ozren Bonačić u Mladosti. Zalog da trofej dolazi u Zagreb...