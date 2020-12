Cikatić se borio u Beogradu '90: Arkan 'odlučio' da je neriješeno, sudac mu u ratu bio desna ruka

Branko Cikatić se u listopadu 1990. borio u Beogradu protiv, tad borca u usponu, Samira Usenagića. U publici je bio ratni zločinac Željko 'Arkan' Ražnatović, ali 'Tigar' je bez straha otišao u Srbiju

<p>Bilo je to više od borbe, a <strong>Branko </strong>'Tigar' <strong>Cikatić </strong>želio je pokazati da se ne boji. Prihvatio je meč protiv <strong>Samira Usenagića </strong>u full contactu, a pravila su se mijenjala sve do prije meča. Prste je u tome imao i ratni zločinac Željko Ražnatović 'Arkan' koji je, prema riječima pokojnog Branka, radio sve kako bi na tom meču došlo do nereda. </p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Cikatić protiv Usenagića</strong></p><p><br/> (op. a. zbog problema sa snimkom donosimo vam prve četiri runde)</p><p>Protivnik ga je već u prvoj rundi udario glavom što je nedopušteno u full contactu te je Cikatiću pukla arkada, ali sudac <strong>Borislav Pelević </strong>odlučio je da meč ide dalje. Kasnije je taj sudac postao desna ruka zločincu Arkanu u njegovim 'tigrovima'. </p><p>- Kad smo kasnije pogledali snimku, vidjeli smo da je to bila borba koja je završila neriješeno. A tko je bolji, Branko Cikatić je prvak svijeta i pravi šampion te bi o tome bilo nezahvalno govoriti jer sam ja na početku karijere - rekao je nakon borbe protivnik 'Tigra' <strong>Samir</strong> <strong>Usenagić</strong>.</p><p>Bilo je to samo godinu dana prije nego što je krenula agresija na Hrvatsku, a Cikatić je htio pokazati da se ne boji te je prihvaćao sve uvjete. Jedan sudac iz Splita dao je više bodova Cikatiću, sudac iz Srbije dao je više bodova Usenagiću, a treći je sudac odlučio kako se radi o remiju te je na kraju tako i završilo.</p>