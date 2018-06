Čilić dobio dramu u pet setova! Preko Fogninija u četvrtfinale...

Marin Čilić izborio je četvrtfinale Roland Garrosa! Najbolji hrvatski tenisač i četvrti na svjetskoj ljestvici nakon troipolsatne borbe slomio je Talijana Fabija Fogninija 6-4, 6-1, 3-6, 6-7(4), 6-3. Izjednačio je tako najbolji rezultat na pariškoj zemlji, gdje je i lani bio među posljednjih osam.

.@cilic_marin is through to the @rolandgarros quarters, but he was pushed all the way by @fabiofogna with shots like these! 😲 Our coverage of the #FrenchOpen continues tonight from 10pm (AEST) LIVE, FREE and in HD on @SBS or stream live via @SBSSport & @SBSOnDemand. #sbstennis pic.twitter.com/z3LSz8SKQq