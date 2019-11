Čilić: Goran izbornik? To bi mi bilo najdraže, to njemu pripada

Hrvatska teniska reprezentacija u skoro bi vrijeme trebala dobiti novog izbornika nakon što je Franko Škugor, čovjek koji je prinudno uskočio na tu poziciju nakon smjene Željka Krajana nekoliko dana prije početka završnog turnira Davis Cupa, rekao kako se nada da je njegov mandat gotov.

Predsjednica Hrvatskoga teniskog saveza Nikolina Babić najavila je kako će raspisati natječaj za izbornike muške i ženske reprezentacije, a kao prvi favorit u igračkom taboru nametnuo se Goran Ivanišević, proslavljeni hrvatski tenisač. No Babić je potom rekla i da natječaj nije najbolje rješenje, da bi radije voljela izravan dogovor s Ivanom Ljubičićem ili Ivaniševićem.

Ivan Dodig prozvao je Gorana kao izbornika kojega bi želio netom nakon posljednjeg meča protiv Španjolaca, njegov igrač Novak Đoković kazao je kako nema ništa protiv toga te da je prirodno da Ivanišević bude izbornik Hrvatske, a to mišljenje dijeli i Marin Čilić, naš najuspješniji i najdugovječniji tenisač u Davis Cupu s 29 pojedinačnih pobjeda i deset u paru u 56 mečeva.

- Ja s te strane nemam problema. Meni bi bilo najdraže kad bi on to preuzeo jer to njemu pripada. Bilo bi lijepo za njega i pozitivno za sve nas - rekao je Marin za Sportske novosti.

Čilić je baš pod Ivaniševićem osvojio jedini Grand Slam, US Open 2014., ali se 2016. razišao s njim u nejasnim okolnostima. Čini se kako su sve nesuglasice riješene pa još samo ostaje da Zec kaže "da" pa da konačno zasjedne na klupu reprezentacije i pokuša nas vratiti na svjetski teniski vrh.

I u velikoj anketi 24sata dali ste prednost Goranu ispred Ivana Ljubičića i Željka Krajana.