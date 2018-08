Čilić grabi ka novom naslovu: U polufinalu igra s - Đokovićem!

Marin Čilić plasirao se u polufinale ATP turnira Masters 1000 serije u Cincinnatiju pobijedivši Španjolca Pabla Carreno-Bustu sa 7-6 (7), 6-4 u četvrtfinalnom dvoboju koji je trajao jedan sat i 43 minute.

Čiliću je to bio drugi izlazak na teren unutar nekoliko sati, jer je prvo morao izbaciti 22-godišnjeg Rusa Karena Hačanova u meču kojeg je u noći sa četvrtka na petak prekinula kiša početkom trećeg seta. Marinu dvostruki program nije zasmetao. Nakon što je svladao Hačanova sa 7-6 (5), 3-6, 6-4 i tako došao do svoje osme uzastopne pobjede na turniru na kojem je u posljednjem dolasku osvojio naslov, najbolji hrvatski tenisač je četvrtim trijumfom u isto toliko mečeva sa Carreno-Bustom nastavio pobjednički niz u Cincinnatiju i probio se do petog polufinala na turnirima Masters 1000 serije.

Za pobjedu nad 13. nositeljem ključnim se pokazao prvi set koji je bio prepun preokreta. Čilić ga je otvorio vodstvom 3-0, a imao je priliku i za dvostruki 'break', samo da bi dopustio Španjolcu povratak i potpuni preokret. Carreno-Busta je došao do 3-3, a 'breakom' za 5-4 i do servisa za set. Međutim, do set-lopte nije stigao. Odluka je pala u 'tie-breaku' koji je bio preslika događaja do tada. Čilić je vodio 6-3, ali je Carreno-Busta nizom od četiri poena došao do set-lopte. No, uslijedio je novi preokret, tri uzastopna poena našeg tenisača koji je na taj način osvojio prvu dionicu meča.

U drugom setu Čilić je napravio 'break' za vodstvo 4-3, a kad je došao u priliku servirati za prolaz u polufinale iskoristio je drugu meč-loptu. Španjolca je u drugom setu ostavio bez prilike za 'break'.

Čilić će se za mjesto u svom drugom finalu u Cincinnatiju i drugom finalu na turnirima Masters 1000 serije boriti protiv Srbina Novaka Đokovića, koji je s 2-1 (7-5, 4-6, 6-3) pobijedio Kanađanina Miloša Raonića.

Ulaskom u finale Čilić bi skočio na peto mjesto pojedinačne ATP ljestvice, a osvajanjem drugog naslova u Cincinnatiju preskočio bi i Alexandera Zvereva te zasjeo na četvrtu poziciju.

ATP Cincinnati - 3. kolo

Novak Đoković (Srb/10) - Grigor Dimitrov (Bug/5) 2-6, 6-3, 6-4

MARIN ČILIĆ (HRV/7) - Karen Hačanov (Rus) 7-6 (5), 3-6, 6-4

David Goffin (Bel/11) - Kevin Anderson (JAR/6) 6-2, 6-4

Juan Martin del Potro (Arg/4) - Nick Kyrgios (Aus/15) 7-6 (4), 6-7 (6), 6-2

Stan Wawrinka (Švi) - Marton Fucsovics (Mađ) 6-4, 6-3

Roger Federer (Švi/2) - Leonardo Mayer (Arg) 6-1, 7-6 (6)

Četvrtfinale

MARIN ČILIĆ (HRV/7) - Pablo Carreno-Busta (Špa/13) 7-6 (7), 6-4