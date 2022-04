Čilić ispao iz Monte Carla: Fritz bolji nakon dva sata igre...

Hrvatski tenisač Marin Čilić nije se uspio plasirati u osminu finala ATP turnira iz serije "masters 1000" u Monte Carlu, u susretu 2. kola svladao ga je Amerikanac Taylor Fritz sa 6-3, 4-6, 6-4 za dva sata i 15 minuta igre.

Bio je ovo treći međusobni susret Čilića i Fritza i druga pobjeda američkog igrača, koji je prije mjesec dana osvojio naslov u Indian Wellsu.

Čilić je odlično krenuo u dvoboj, oduzeo servis Fritzu u prvom gemu, ali nije uspio dugo zadržati to vodstvo. U četvrtoj igri Fritz je vratio "break" da bi u osmoj igri Čilić zaredao s promašajima te još jednom pokleknuo na svom početnom udarcu. Kod vodstva Fritza od 5-3 Čilić je stigao do tri vezane prilike za "re-break", ali Amrikanac je s pet uzastopnih osvojenih poena priveo prvu dionicu dvoboja u svoju korist.

U drugom setu jedini "break" ostvario je Čilić i to kod rezultata 5-4. On je na svoju treću "break-loptu" u setu pogodio sjajnu forhend dijagonalu na samu osnovnu liniju na koju Fritz nije imao odgovor.

Susret je odlučen u šestoj i sedmoj igri trećeg seta. Prvo je Čilić oštećen kod izjednačenja na Fritzov servis jer se linijski suci nisu oglasili na jedan Amerikančev udarac koji je odsjeo u autu, Čilić je nastavio s igrom i na kraju izgubio taj poen. Kako je sljedeći poen pripao Čiliću, on bi došao do "breaka" da nije bilo sudačkog previda, no to je značilo samo još jedno izjednačenje, a zatim je Fritz s dva uzastopno osvojena poena ipak izjednačio na 3-3. U sljedećem gemu Čilić je izgubio servis te taj zaostatak više nije uspio vratiti.

