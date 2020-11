Čilić izgubio od 399. na ATP listi

Drugi hrvatski reket na jako je loš način okončao turnir u Sofiji ispadanjem u prvom kolu. Ujedno je to i kraj sezone za Čilića koji je od 399. na svijetu izgubio sa 6-3, 6-2 bez velikog otpora

<p><strong>Marin Čilić </strong>je ovu sezonu završio porazom od 19-godišnjeg češkog tenisača <strong>Jonasa</strong> <strong>Forejteka</strong>, 399. na pojedinačnoj ATP ljestvici, koji je nekadašnjeg osvajača US Opena svladao sa <strong>6-3</strong>, <strong>6-2 </strong>u prvom kolu ATP turnira u Sofiji. Bio je to ogled osvajača juniorskog protiv osvajača seniorskog izdanja US Opena, a pobijedio je onaj mlađi.</p><p>Forejteku je za pobjedu u premijernom nastupu na ATP turnirima trebalo samo 66 minuta protiv potpuno neraspoloženog 41. tenisača svijeta. Čeh je u oba seta po dvaput uspio oduzeti servis Čiliću, dok je hrvatski igrač uspio jednom do 'breaka', u trećem gemu prvog seta, kad je smanjio početni zaostatak od 0-2. No, u tom je gemu Forejtek napravio dvije dvostruke pogreške.</p><p>Češki tenisač je u drugom setu poveo sa 4-0 i Čiliću nije dao priliku za povratak. Forejtek će u 2. kolu igrati protiv boljeg iz dvoboja Francuza Richarda <strong>Gasqueta</strong> i Španjolca Roberta <strong>Carballesa</strong>-<strong>Baene</strong>.</p><p>Nije ovo bio dobar završetak godine za Marina, a možemo se samo nadati da je ovo samo prolazna faza 32-godišnjaka iz Međugorja te da će sljedeće sezone Čilić ponovno krenuti s boljim igrama.</p>