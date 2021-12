Prije početka turnira Rusija je slovila kao jedan od favorita za osvajanje naslova. Ima nevjerojatno jaku reprezentaciju, četiri tenisača među prvih 30, što govori o veličini. I pokazali su da su jako moćni, pobijedili su u svim susretima, iako su imali neke teške okršaje, kao u grupi sa Španjolcima, rekao je najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić dan uoči svojeg trećeg finala Davis Cupa, u kojem će Hrvatska imati status autsajdera.

Čilić je u polufinalnom okršaju sa Srbijom izgubio od Novaka Đokovića, prvog tenisača svijeta. Novak je bio u zoni i protiv takvog tenisača malo tko ima šanse.

Marin će sada braniti hrvatske boje u finalu, a protivnik će mu biti drugi tenisač svijeta Danil Medvjedev. S prvog na drugog na svijetu, pa valjda će sada biti više sreće! Čilić je uvjeren da može do pobjede.

- Poznajem ga dobro. Imali smo taj sjajan meč u Wimbledonu, u kojem sam, nažalost, izgubio u pet setova. No, taj meč mi je dao dosta nade i samopouzdanja za nastavak sezone. Sigurno da ću ući u meč lakše, osjećam da mogu doći do pobjede, no najbitnije je da dođemo do dva boda.

Nedjeljna finala počinju u 16 sati, a Čilićev s Medvjedevom je drugi po redu. Prije njih na teren u Madridu će Borna Gojo i Andrej Rubljov.