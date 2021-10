Hrvatski tenisač Marin Čilić drugi tjedan zaredom stigao je do finala na ATP Touru, nakon što je prije tjedan dana bio u završnici turnira u Moskvi, ovoga je tjedna u završnici u Sankt Peterburgu svladao petog nositelja Amerikanca Taylora Fritza s 7-6 (3), 4-6, 6-4.

Prvi set je Čilić mogao i jednostavnije okončati u svoju korist. Od 2-2 je pobjegao do 5-2, dok je kod 5-3 imao servis za prvi set. No, tada je Amerikancu ponudio šansu i prva dionica se odlučivala u tie-breaku koji je počeo mini-breakom američkog tenisača. No, to je bilo sve što je Fritz napravio u završnici prvog seta, tie-break je Čilić nadmoćno dobio sa 7-3.

U drugom setu Čilić je dva puta dolazio do prednosti breaka. Odmah na startu i kod 2-2, ali u oba slučaja Fritz je odmah u idućem gemu brisao zaostatak, a kod vodstva 5-4 Amerikanac je iskoristio prvu set loptu za 1-1.

U trećem setu Fritz je napravio break za 3-1, ali ga je Čilić odmah vratio. U nastavku ključnog seta Fritz je stalno prijetio i bio milimetrima blizu novog breaka i potvrde pobjede. Ali, Čilić je sve spasio i potom kod 4-4 napravio break kojeg je potvrdio lakim servis gemom za konačnu pobjedu.

U svom trećem ovogodišnjem finalu došao je do jubilarnog 20. ATP naslova preko 28. tenisača svijeta. Čilić je prvi i dosad jedini naslov u Sankt Peterburgu osvojio prije točno deset godina.

U njihovog drugom međusobnom susretu, a ovo mu je druga titula ove godine nakon što je osvojio naslov na ATP turniru u Stuttgartu na zemlji gdje je u finalu sa 7-6, 6-3 poslije sat i 50 minuta igre svladao trećeg nositelja Kanađanina Felixa Augera Aliassimea.