Čilić nasmijao navijače na pitanje o Novaku Đokoviću

Najviše poraza Marinu Čiliću u karijeri zadao je Novak Đoković, a sudbina je htjela da mu je baš on posljednja prepreka na putu do titule. Zaista sjajna godina je iza Marina koji uživa u tenisu i to se vidi na svakom turniru. Došao je do polufinala Roland Garrosa, odigrao odličan US Open, sada je u prilici da osvoji 21. naslov u karijeri.

Bit će to spektakl u finalu Tel Aviva, njihov 21. međusobni okršaj. Čilić ga je izborio pobjedom nad Lestiennom, dok je Novak bio uvjerljiv protiv Safjulina.

Čak 18 puta slavio je srpski tenisač koji je godinama stvarao traume Marinu. Nikako ga nije mogao pobijediti. Ipak, nitko ne pobjeđuje Čilića 15 puta zaredom. Prije šest godina konačno ga je srušio na Mastersu u Parizu. Posljednji put slavio je prije četiri godine kada ga je pobijedio u finalu Queen'sa. Taj trijumf nije mogao biti slađi. Ovo će im biti treće finale, igrali su jedno i u Pekingu 2009., tada je bolji bio Đoković. Marin će u Izraelu loviti svoju 21. titulu u 36. finalu.

Nakon pobjede protiv Lestiennea u polufinalu (7-6, 6-3), Čilić je nasmijao navijače. Voditelja je zanimalo tko će imati veću podršku, na što je Hrvat imao spreman odgovor.

- Pa dobro, ovaj dio stadiona će biti za mene, zar ne - rekao je pokazujući prstom prema tribinama, na što su ga navijači prekinuli pljeskom.

Na pitanje o Novaku, odgovorio je:

- Uvijek je veliki izazov igrati protiv Novaka, bez obzira na turnir. On uvijek daje najbolje od sebe. Prvi put smo igrali 2007. ili 2008., znamo se otkad smo imali 14 godina. Bit će to još jedan sjajan meč i prilika da uđemo u pravu formu za ostatak sezone. Znam da je bio dug dan i hvala svima koji su ostali pogledati meč do kraja - zaključio je Čilić.

