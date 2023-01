Čilić neće igrati protiv Austrije u Davis Cupu, pozvali Serdarušića

Još je samo nekoliko dana do početka kvalifikacijskog susreta Davis Cupa između Hrvatske i Austrije u Rijeci (Sportska dvorana Zamet, 4. i 5. veljače), a naš će sastav u odnosu na prvu nominaciju biti oslabljen za Marina Čilića (operacija koljena) kojeg će u postavi zamijeniti Nino Serdarušić. Podsjetimo, u sastavu su još Borna Ćorić, Borna Gojo, Nikola Mektić i Mate Pavić.

- Nino je naš četvrti igrač u poretku na ATP listi i odlučio sam se za njega kao logičnu zamjenu za Marina. S nama će u Rijeci trenirati i mladi Dino Prižmić i Mili Poljičak, a pridružit će nam se i Ivan Dodig. Goste će predvoditi njihov najbolji igrač Dominic Thiem koji je imao problema s ozljedom ruke, no u završnici dvoranske sezone ponovo je igrao dobar tenis. Vjerujemo da će biti spreman za susret u Rijeci. Osim njega, za pojedinačne mečeve su tu iskusni Dennis Novak i Jurij Rodionov, koji su dobri Challenger igrači. U paru imaju uigranu kombinaciju Alexandera Erlera i Lucasa Miedlera. Nadam se da ćemo se dobro pripremiti i da ćemo u Rijeci biti pravi. Svi očekujemo novu pobjedu - riječi su našeg izbornika Vedrana Martića.

Foto: Felice Calabro

- Mate i ja smo odlično ušli u novu sezonu, osvojili ATP turnir u Aucklandu, no malo smo razočarani nastupom na Australian Openu. Naše su ambicije bile puno više od drugog kola, najmanje četvrtfinale, no ponovo smo, kao i lani, izgubili od domaćeg para. Što se tiče Austrijanaca, protiv Erlera i Miedlera smo igrali u dva navrata, posljednji put ove godine u polufinalu Aucklanda gdje smo pobijedili u dva seta, no meč je mogao otići na obje strane. Neće biti lako, za pobjedu ćemo morati odigrati meč na svojoj najboljoj razini - smatra Nikola Mektić.

- Predstojeći susret u Rijeci za nas je iznimno važan jer bismo pobjedom osigurali nastup u grupnoj fazi. Pozivam sve ljubitelje tenisa da daju podršku našim najboljim igračima, koji nakon dulje vremena ponovo igraju meč Davis Cupa u Hrvatskoj - istaknula je predsjednica Hrvatskog teniskog saveza Nikolina Babić.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Rijeka se i nedavno na Billie Jean King Cupu pokazala kao odličan domaćin, očekujemo veliku podršku naših navijača. Bit će organiziran autobusni prijevoz na susret iz niza naših gradova. Vrijeme je karnevala, imat ćemo na tribinama i podršku Zvončara. Za naše smo navijače osigurali iznimno povoljne cijene ulaznica od pet eura. Kod za popust i kupovinu po toj cijeni može se dobiti slanjem upita na dc@hts.hr. Očekujemo punu dvoranu i naš uspjeh - dodao je na kraju i izvršni direktor HTS-a Vladimir Jovanoski.

Ždrijeb za susret Hrvatske i Austrije održat će se u petak s početkom u 12 sati u Muzeju grada Rijeke.

