Čilić: Nevjerojatno je nakon 20 mjeseci i dvije operacije ovako osvojiti turnir! Imao sam sreće

Podigao je ruke, uskliknuo pa pokazao prema svojim ljudima na tribinama. Ma bio je to izljev emocija kao kad je osvojio US Open! Marin Čilić osvojio je ATP turnir u kineskom Hangzhou, četiri dana uoči 36. rođendana podigao je pehar 21. put u karijeri. I to na prvom ATP turniru na kojem je zaigrao nakon dugo vremena.

Nevjerojatan tjedan u Kini završio je pobjedom nad domaćim igračem Zhangom 7-6 (5), 7-6 (5). Skočio je na ATP listi za čak 501 mjesto i u ponedjeljak će biti 212. tenisač svijeta. Već sutra kreće na turniru u Tokiju, gdje će mu prvi suparnik biti Kei Nishikori, kojeg je pobijedio u finalu US Opena 2014.

Varaždin: Davis Cup, meč Marin Čilić - Zizou Bergs | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Nevjerojatno je nakon 20 mjeseci i dvije operacije osvojiti turnir, vratiti se ovako - blistao je Marin nakon što je djeci u publici podijelio ručnike za uspomenu.

Pa o meču u kojem je osvojio samo tri poena više od suparnika priznao:

- Imao sam malo više sreće od Zhanga. Ni u čemu nisam bio bolji od njega, oba su seta bila jako izjednačena, obojica smo servirali jako dobro, nije bilo dugih izmjena, ja sam samo imao malo više sreće.

Varaždin: Davis Cup, me? Marin ?ili? - Zizou Bergs | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Prvi mu je to trijumf u Kini, gdje je, u Pekingu, izgubio finala 2009. od Đokovića i 2011. od Berdycha. U 14 je godina Čilić igrao ATP finala, u 13 godina ih je osvajao: od 2008. do '18. svake godine barem po jedan, pa '21. i sada 2024. Nepoderivi Marin postao je najniže rangirani osvajač nekog ATP turnira u povijesti jer došao je kao 777. Svaka čast, za povijest!