Čilić: Igram jedan od najboljih tenisa u karijeri, a recept je jednostavan - moraš biti svoj!

Dvaput zaredom zapinjao je u četvrtfinalu Roland Garrosa. Bio je to zid koji nije mogao preskočiti. Prije pet godina ispriječio se Stanislas Wawrinka, a godinu poslije Juan Martin Del Potro. Ova godina konačno je bila ta. Nezaustavljivi Marin prošao je glavom kroz taj zid za svoje prvo polufinale.

Čudesni Marin Čilić je pobijedio sedmog tenisača svijeta Andreja Rubljeva (5-7, 6-3, 6-4, 3-6, 7-6) nakon četiri sata teniskog rata i prošao u polufinale Roland Garrosa. Bila je to nevjerojatna drama u kojoj smo vidjeli samo četiri breaka, po jedan u prva četiri seta. Ušlo se u dramu petog seta, Čilić prvu meč loptu nije iskoristio, a potom ni Rubljev break loptu. A u tie-breaku - Marinova rapsodija.

Prštali su winneri, asovi, forhend paralele, ma sve je bilo apsolutno fantastično. Odjurio je do 9-2 pa potom iskoristio prvu meč loptu za plasman u polufinale.

Ovo je bilo fantastično, čudesno, sipali su pohvale voditelji.

- Hvala vam. Odlučio sam biti - ja. Jednostavno sam igrao takav meč, bila je to fantastična bitka. Andrej je igrao sjajno danas, pokazao je da je fair-play igrač i da ima veliko srce. Danas je bio moj dan, ali Rubljev je stvarno imao sjajan dan. No, nije imao sreće - rekao je Čilić.

Osim što mu je ovo prvo polufinale na pariškoj zemlji, Marin će ostati upamćen kao prvi tenisač koji je osvojio super tie-break na Philippe Chatrieru. Do sada se igrao klasični tie-break u petom setu, ali od ove godine organizatori su uveli super tie-break koji se do sada igrao u parovima. Uz to, prvi je Hrvat u polufinalu Roland Garrosa nakon Ivana Ljubičića kojemu je to pošlo za rukom 2006. godine.

I još jedno posebno priznanje za hrvatskog tenisača. Jedini je uz veliku četvorku koji je okusio slad polufinala na svim Grand Slam turnira. To je pošlo za rukom Nadalu, Đokoviću, Federeru i Murrayu. To samo pokazuje o kakvoj klasi je riječ.

Jesi li više fizički ili mentalno umoran nakon četiri sata igre?

- Više sam emocionalno umoran. Andrej igra tešku igru, jako malo šansi imate protiv njega, morate držati svoj nivo igre ako želite nešto napraviti. Ja sam izgubio neizvjesni četvrti set, dogodio se break. Kada ovako dugo igrate, mora biti puno uspona i padova. Bio sam fokusiran u petom setu kada je on imao break loptu. U tim trenucima sam se podignuo i odigrao jako dobro - kazao je najbolji hrvatski tenisač.

Opet je oduševio sve svojim napadačkim i agresivnim tenisom. Pogodio je čak 33 asa te uz to 88 winnera. Imao je i 71 neprisiljenu pogrešku, ali to je cijena ovakvog tenisa.

- Nije mi ovo najagresivniji tenis u karijeri. Nekako slično igrao sam na US Openu kada sam ga osvojio, ali i ovdje 2018. kada sam izgubio od Del Potra u četvrtfinalu. Kada govorim o svojoj igri, želim biti ono što jesam. Želim se osjećati sjajno na terenu, da me drži osjećaj za loptu i da idem kroz teren - rekao je Marin.

Čilić pršti od samopouzdanja na Roland Garrosu. I ovakav savršeni tenis je plod toga. Siguran je u svaki svoj udarac, a nakon izgubljenog poena i pogreške bodri sam sebe. Nerijetko su Philippe Chatrierom orili uzvici: 'Idemooooo, careeee!' I to pokazuje koliko je posvećen i mentalno spreman u Parizu. Apsolutno savršenstvo od tenisa. Sve je zamirisalo na čudesnu 2014. godinu.

- Ovo mi je jedan od najboljih tenisa u životu. Nije najbolji, ali tu je negdje. Uživam na terenu i jako sam sretan zbog ove predstave i zbog načina na koji sam odigrao. Mi imamo sjajan odnos, ali u ovim mečevima svaki poen odlučuje, on nije imao sreće u ovome meču, no pokazao je da je sjajan momak - rekao je sjajni Marin koji je odao priznanje svome protivniku i pokazao kakva je veličina.

Marin će se u petak boriti za svoje četvrto Grand Slam finale u karijeri. Protivnik će mu biti pobjednik meča između Caspera Ruuda i Holgera Runea.

