Čilić: Pa očekivano je da dođe do pada u igri tijekom meča...

Marin Čilić uredno je odradio svoju zadaću i odveo Hrvatsku do drugog boda pobijedivši Francesa Tiafoea 6-1, 6-3, 7-6. Od početka je Marin pokazao mladome Amerikancu tko je gazda i sijevali su forhendi sa svih strana.

- Krenuo sam sjajno u meč i prvih 12 gemova su bili rapsodija. Sve je stvarno funkcioniralo. Poslije toga sam napravio par grešaka, izgubio sam efikasnost i on je počeo bolje igrati. Srećom uspio sam se stabilizirati pred kraj drugo seta i othrvati mu se - rekao je Čilić za HRT.

U trećem setu vidjeli smo nešto napetiji meč, gdje je mladi Amerikanac uspio odolijevati Marinovim napadima sve do tie braka.

- U trećem setu sam mu dao više prilike da igra, a on je to iskoristio i pokazao se kao nezgodan protivnik. Mislim da je on pokazao tijekom meča da je dosta opušten i da uživa u igri - dodao je Marin.

Čilić je opet tijekom meča si dopustio pad u igri što je zamalo Tiafoe iskoristio.

- I on i ja igramo i nije jednostavno zadržati takvu igru kroz cijeli meč. Očekivano je da će se dogoditi mali pad i da će doći do oscilacija u igri. To nije lako izdržati kad se igra ovako važan meč - zaključio je Čilić

Hrvatska je tako povela 2-0 protiv SAD-a i došla na korak do finala. To će sutra imati priliku osigurati Ivan Dodig i Mate Pavić u igri parova protiv Harrisona i Bryana.