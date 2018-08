Čilić se opet muči, prekinula ga kiša, Martić 'fulala' 13 šansi...

Igrači, skupa s organizatorima, nemaju sreće s vremenom u Cincinnatiju. Posljednji masters turnir uoči US Opena obiluje kišom pa tenisači i tenisačice više vremena provode u svlačionici nego na terenu.

Nekoliko sati nakon što je trebao po rasporedu, svoj meč drugog kola počeo je Marin Čilić protiv Rusa Karena Hačanova, a s obzirom na to da mu i dalje na terenu ne ide baš sve po planu, nije ga uspio dovršiti prije novog naleta kiše.

Uspio je naš tenisač dobiti prvi set u tie-breaku, ali sljedeću dionicu izgubio je 6-3. Prekid je uslijedio kod 1-1 u trećem setu. Marin u Cincinnatiju prilično oscilira, a nakon teške pobjede nad Copilom, opet se muči s mladim Rusom.

Play has been cancelled for the day due to rain.



Please stay tuned for an updated Thursday order of play.#CincyTennis pic.twitter.com/3h6RDghxDi