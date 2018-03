Čilić siguran protiv Pospišila; Martić ispala, Vekić ozlijeđena

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u osminu finala velikog ATP turnira u Miamiju, on je u dvoboju 3. kola nadigrao Kanađanina Vaseka Pospišila sa 7-5, 7-6 (4) za sat i 54 minute igre.

Bio je ovo treći međusobni dvoboj Čilića i Pospišila i treća pobjeda našeg igrača.

Čilić je i u svom drugom susretu u Miamiju stigao do pobjede iako je imao lošu realizaciju "break-lopti", protiv Pospišila realizirao je samo jednu od 10 prilika za oduzimanje servisa suparniku, no i to mu je bilo dovoljno za pobjedu.

Nakon što je svaki igrač propustio po dvije "break-lopte" u otvaranju susreta, Čilić u drugom, a Pospišil u trećem gemu, do novih uzbuđenja trebalo je čekati 12. igru prvog seta. Tada je Čilić izvrsnim reternom stigao do set-lopte koju je realizirao suverenim udarcima s osnovne linije kojima je u potpunosti "razoružao" Pospišila za osvajanje prvog seta.

Na početku drugog seta Čilić je bio suočen s trećom i posljednjom "break-loptom" Pospišila, a iz te situacije se izvukao odličnim servisom. Zatim je uslijedio festival Čilićevih propuštenih prilika, nije iskoristio niti jednu od šest "break-lopti" u drugom setu i to u tri različita gema.

Kod 1-0 Pospišil je jedinu Čilićevu priliku spasio pogodivši liniju, kod 3-2 je spasio još dvije Čilićeve prilike odličnom vlastitom igrom, no kod 6-5 je Čilić stigao do tri vezane meč-lopte. Na dvije je imao i priliku završiti susret, ali Kanađanin je "preživio" i izborio odlučujuću igru.

Ipak, u "tie-breaku" Čilić je bio dominantan, nije izgubio niti jedan poen na svom servisu, dok je vrlo rano ostvario "mini-break", a susret je okončao realiziravši ukupno petu meč-loptu nakon velikog promašaja Pospišila.

U osmini finala Čilić će igrati protiv boljeg iz susreta između Amerikanca Johna Isnera i Rusa Mihaila Južnija.

Petra Martić ispala

Najbolja hrvatska tenisačica Petra Martić nije se uspjela plasirati u osminu finala velikog WTA turnira u Miamiju, bolaj od nje je u 3. kolu bila Australka Ashleigh Barty sa 6-4, 6-3 nakon sat i 12 minuta igre.

Martić je protiv Barty dobro krenula u susret, u svom prvom servis-gemu spasila je dvije "break-lopte", da bi zatim ona oduzela servis Barty u petom gemu, a zatim i povela sa 4-2. Nažalost, tada se dogodio veliki pad u igri 26-godišnje Dućanke koja je izgubila šest gemova zaredom pa je Barty dobila prvi set sa 6-4 i povela u drugom sa 2-0.

Martić je u sljedećoj igri uspjela vratiti "break" zaostatka u drugom setu, ali je kod 1-2 još jednom pokleknula na svom početnom udarcu. Do kraja dvoboja Barty je bila bliža još jednom "breaku" nego Martić povratku u meč te je Australka zasluženo izborila prolazak u osminu finala.

Donnu zaustavila ozljedu

Hrvatska tenisačica Donna Vekić nije se uspjela plasirati u 4. kolo velikog WTA turnira u Miamiju, bolja od nje je u 3. kolu bila Amerikanka Danielle Collins sa 4-6, 6-2, 6-1 nakon sat i 53 minute igre.

Nakon što je dobila prvi set, Vekić je u preostale dvije dionice igre osvojila tek tri gema, a razlog tomu najvjerojatnije treba potražiti u problemima s leđima zbog kojih je u drugom setu tražila i medicinsku pomoć.

Nakon što je izgubila servis za 2-4 u drugoj dionici, Vekić je kod izjednačenja na servis Collins tražila medicinsku pomoć i prije završetka gema, da bi nastavak dvoboja odigrala u suzama. U takvoj situaciji nije niti čudno kako je od posljednjih 11 gemova u dvoboju izgubila njih 10.