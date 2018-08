Čilić u četvrtfinalu Toronta na prvog tenisača svijeta Nadala

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić plasirao se u četvrtfinale ATP turnira iz serije "masters 1000" u Torontu, on je u 3. kolu nadigrao Argentinca Diega Schwartzmana sa 6-3, 6-2 nakon sat i 11 minuta igre.

Bio je ovo treći međusobni susret Čilića i Schwartzmana i druga pobjeda našeg igrača.

Čilić je posebno dobro igrao na reternu te je čak pet puta uspio oduzeti servis Argentincu, dva puta u prvom i tri puta u drugom setu, pa mu veliki problem nije stvorila niti činjenica kako je Schwartzman iskoristio obje svoje "break-lopte" u susretu.

U prvom setu Čilić je poveo sa 3-1, no Schwartzman se uspio vratiti na 3-3, no potom je uslijedila velika serija našeg igrača koji je osvojio sedam gemova zaredom i stigao do nenadoknadive prednosti od 6-3, 4-0.

U četvrtfinalu će Čilić igrati protiv prvog igrača svijeta Španjolca Rafaela Nadala koji je pobijedio Švicarca Stana Wawrinku 7-5, 7-6.