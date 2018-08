Najuvjerljivija pobjeda karijere: Čilić je očitao lekciju Hurkaczu

Najbolji hrvatski tenisač Marin Čilić trebao je samo 79 minuta kako bi u 2. kolu US Opena svladao poljskog kvalifikanta Huberta Hurkacza (ATP - 109.) sa 6-2, 6-0, 6-0, što je bila njegova najuvjerljivija pobjeda u karijeri u mečevima na tri osvojena seta, a njome je po deveti put došao najmanje do 3. kola na posljednjem Grand Slam turniru u sezoni.

Čilićev suparnik u 3. kolu bit će 19-godišnji Australac Alex de Minaur koji je sa 6-4, 6-0, 5-7, 6-2 nadigrao američkog 20-godišnjaka Francesa Tiafoea. Dvoboj je na rasporedu u subotu, a bit će to prvi međusobni obračun najboljeg hrvatskog tenisača s 10 godina mlađim Australcem.

Jedini trenutak u kojem se moglo učiniti da bi Hurkacz mogao zadati probleme pobjedniku US Opena iz 2014. bio je treći gem dvoboja, kada je Čilić bio suočen s dvije break-lopte suparnika. No, s četiri uzastopna poena Marin je riješio taj problem, a već u sljedećem gemu po prvi put slomio suparnikov servis, što je bio početak kraja svih nada 21-godišnjeg Poljaka.

Nitko tada to nije mogao znati, ali Hurkacz je do kraja meča uhvatio još samo jedan gem, a od 4-2 u prvom setu za Čilića - nijedan. Hrvatski tenisač je osvojio 14 gemova u nizu i tako došao do svoje najuvjerljivije pobjede. u mečevima na tri osvojena seta. Hurkaczu je prepustio jedan gem manje nego Australcu hrvatskog porijekla Bernardu Tomiću, također u meču 2. kola na US Openu, koji je odigran prije sedam godina.

- Bio je ovo jedan od onih dana kad mi je sve išlo od ruke. Samo sam uživao u ovom noćnom meču i podršci mojih navijača - rekao je Čilić neposredno po završetku meča u kojem se nije pošteno ni oznojio, unatoč toplinskom valu koji i dalje otežava uvjete na US Openu. No, Marinu ni to ne smeta.

- Osjećam se odlično. Iza mene su dobri nastupi u Torontu i Cincinnatiju, dobro sam trenirao ovdje, a imao sam dovoljno vremena i za odmor. Ovo je turnir na kojem sam oduvijek igrao najbolji tenis, na kojem se najbolje osjećam. Idemo dalje - poručio je sedmi tenisač svijeta koji je ove godine dobro upoznao Hurkaczeve mogućnosti u 2. kolu Roland Garrosa, kad mu je za pobjedu u četiri seta trebalo gotovo tri sata.

Mali utrošak energije dobro će mu doći kako bi što odmorniji dočekao dvoboj s 19-godišnjim Australcem Alexom de Minaurom, koji je igrački vrlo sličan svom treneru Lleytonu Hewittu. Radi se o vrlo brzom i žilavom suparniku, kojemu je najveća kvaliteta odlična defenzivna igra što je zorno pokazao i protiv Tiafoea.

Čilić će morati biti na oprezu i držati pod kontrolom svoje udarce. Protiv Hurkacza je to radio gotovo savršeno - imao je 34 izravna poena, a samo 12 neforsiranih pogrešaka. S takvom statistikom Čilić je težak suparnik za bilo koga. De Minaur se drugi put u karijeri probio do 3. kola na Grand Slam turnirima i izjednačio svoj najbolji rezultat do kojeg je stigao prije dva mjeseca u Wimbledonu.

U petak je za Čilića dan odmora, a u akciji će biti drugi preostali hrvatski predstavnik, 20. nositelj US Opena Borna Ćorić. Njegov dvoboj protiv Rusa Daniila Medvjedeva neće započeti prije 23 sata po srednjoeuropskom vremenu.

US Open, tenisači - 2. kolo

MARIN ČILIĆ (HRV/7) - Hubert Hurkacz (Polj) 6-2, 6-0, 6-0

Alex de Minaur (Aus) - Frances Tiafoe (SAD) 6-4, 6-0, 5-7, 6-2

Jan-Lennard Struff (Njem) - Julien Benneteau (Fra) 6-2, 4-6, 6-1, 3-6, 6-3

David Goffin (Bel/10) - Robin Haase (Niz) 6-2, 6-7 (1), 6-3, 6-2

Diego Schwartzman (Arg/13) - Jaume Munar (Špa) 6-2, 6-0, 5-7, 6-2

Kei Nishikori (Jap/21) - Gael Monfils (Fra) 6-2, 5-4, predaja

Philipp Kohlschreiber (Njem) - Matthew Ebden (Aus) 6-7 (1), 6-3, 6-2, 6-0

Alexander Zverev (Njem/4) - Nicolas Mahut (Fra) 6-4, 6-4, 6-2

Lucas Pouille (Fra/17) - Marcos Baghdatis (Cip) 6-7 (4), 6-4, 6-4, 6-3

Joao Sousa (Por) - Pablo Carreno-Busta (Špa/12) 4-6, 6-3, 5-7, 6-2, 2-0, predaja

John Millman (Aus) - Fabio Fognini (Ita/14) 6-1, 4-6, 6-4, 6-1

Mihail Kukuškin (Kaz) - Hyeon Chung (J. Kor/23) 7-6 (5), 6-2, 6-3

Nick Kyrgios (Aus/30) - Pierre-Hugues Herbert (Fra) 4-6, 7-6 (6), 6-3, 6-0

Roger Federer (Švi/2) - Benoit Paire (Fra) 7-5, 6-4, 6-4

VIDI OVO! Suluda nogometna pravila koja sigurno niste čuli.