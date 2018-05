'Čim dođeš u Hajduk, znaš da stvari ponekad neće biti dobre'

Nakon poraza od Rijeke 3-1 i osvajanja trećeg mjesta u HNL-u, nogometaši Hajduka okreću se posljednjoj utakmici sezone, finalu Kupa u srijedu (19 sati, HTV2/HNTV) protiv Dinama u Vinkovcima. Najavio ju je trener splitske momčadi Željko Kopić.

Je li uoči finala Dinamo u psihičkoj prednosti?

- Ne bavim se time u kakvom su oni stanju, bavim se pripremom utakmice s naše strane, da budemo dostojni finala i Hajduka. Mi smo u puno utakmica pokazali da možemo igrati dobar nogomet, ne bježimo od toga da nije sve idealno, onako kako bismo mi željeli, ali finale Kupa, dres Hajduka, borba za trofej dovoljan su motiv i mi smo spremni za osvajanje Kupa.

Može li Nenad Bjelica preporoditi Dinamo koji je dugo bio u krizi?

- Svaka promjena trenera nosi svoje, igrači Dinama će kao i mi biti motivirani. Ne bih ulazio u to na koji način će oni igrati, to ćemo vidjeti, ali očekujem otvorenu utakmicu dva ravnopravna suparnika te da ćemo mi slaviti.

Prognoza kaže da će biti kiša, teren u Vinkovcima nije baš dobar, za koga je to prednost?

- Pratili smo prognozu i mi, i nas zanima kakav će biti teren, ali kako bilo da bilo napravit ćemo sve da se adaptiramo na pravi način, i da bez razmišljanja o terenu ili nekim drugim stvarima uđemo dobro u utakmicu i damo sve od sebe za Kup.

Težak teren pogoduje momčadi koja u utakmicu uđe čvršće. Može li to biti vaša momčad?

- Može. U zadnje vrijeme to nije bilo tako, ali nema nijedne zapreke ili limitirajućeg faktora da u jednoj utakmici ne izađeš na teren i daš sve, i ja to očekujem od svojih igrača.

Koga nećete imati na raspolaganju?

- Nižić će najvjerojatnije biti spreman za utakmicu, Letica je još uvijek pod upitnikom i tek ćemo donijeti procjenu, a sigurno nema Lopeza i Juranovića...

Koja je razlika u pritisku između prvog finala Kupa sa Slaven Belupom i ovoga s Hajdukom?

- Hajduk sigurno nosi veći pritisak nego Slaven, u Slavenu nam je to bila nagrada za sve što smo napravili, i prikazali smo u finalu dobar nogomet i nesretno izgubili. Uz dužno poštovanje prema Slavenu i svima ostalima, Hajduk je ipak jedna dimenzija više, tako da ambicije i sve ostalo su usmjerene na trofej. I kod igrača se to osjeti, sve je usmjereno na to finale Kupa, i pritisak je sigurno puno veći.

Plašite li se neuspjeha, neosvajanja Kupa?

- Samim dolaskom u Hajduk spreman si da stvari mogu biti fantastične, ali i da ne budu dobre. Nemam strah da će se nešto loše dogoditi, radim najbolje što znam, što je potrebno klubu i momčadi, i nisam fokusiran na to kako će završiti, nego kako napraviti sve na pravi način. Imamo snage, kvalitete i pozitivnih karakternih osobina da dođemo do trofeja.

Može li ishod utakmice utjecati na vašu budućnost, imate li formalno potpisan ugovor?

- Ugovor mi ne znači ništa, samo momčad i teren. Dok svi skupa procjenjujemo da to ima smisla, da radimo dobre stvari, ja sam tu. Onog trenutka kad se procjeni da to nije prava i najbolja varijanta, nemam problema s tim, sve radim u interesu kluba.

Što ćete napraviti drugačije nego u zadnjem derbiju?

- Sve smo zadnje utakmice izgubili ili primili golove iz individualnih pogrešaka, iz prekida, protiv Dinama dva, protiv Rijeke jedan, protiv Rudeša ubačaj na prvu stativu..., a te stvari lome utakmicu. Teško je pričati o taktici kad tako dobiješ gol. Uz sve što radimo, uz pravu energiju, treba podići razinu koncentracije cijele momčadi na najveću razinu.

Zbog čega juniorima niste prepustili Matijaša, Šegu i Kovačevića kako bi osvojili prvenstvo i plasirali se u Ligu prvaka?

- Za Matijaša nisu iskazali zanimanje, Kovačević nijednu utakmicu ove sezone nije igrao ni za B, a kamo li za juniore, a za Šegu smo ranije davali dozvolu, ali je procijenjeno da nam je potreban u prvoj momčadi jer ne znamo tko će sve moći trenirati i igrati. Kvalitetnija varijanta bila bi da su obojica više participirali u prvoj momčadi u Rijeci, ali crveni karton na Rujevici je utjecao na to da neki drugi dobiju prednost.

Hoće li finale Kupa više sličiti derbiju na Maksimiru ili na Poljudu?

- Nešto između jer igra se na neutralnom terenu. Na Maksimiru je Dinamo pokušavao više ofenzivno, mi smo bili jako dobri u presingu i u bloku, bez obzira na situacije koje je Dinamo imao, zabili smo gol, poništen je Saidu za 2-0... U drugoj utakmici smo mi bili bolji u organizaciji igre, ali smo izgubili zbog individualnih pogrešaka. Očekujem tvrdu, čvrstu utakmicu, Dinamo će se pokušati nametnuti posjedom, ali očekujem da ćemo se mi znati nositi s tim.

Nema Juranovića i Lopeza, hoće li biti samo kadrovskih, ili i taktičkih zamjena?

- Neki igrači idu beskompromisno na svakom treningu i utakmici, Juranović i Lopez su u toj kategoriji. Oni su spremni dati sve za momčad, bez kalkulacija, oni će nam nedostajati kao standardni igrači, ali tako valjda mora biti u životu, i siguran sam da će im se to vratiti. Imamo zamjene, Tičinović je odigrao jako dobru utakmicu na Rujevici, vjerujem da on može pokriti desni bok, vraća nam se i Fomitschow..., siguran sam da će svi koji istrče dati sve od sebe.

Ako ne daju svi sve od sebe, zašto ne odstranite igrače koji kalkuliraju na treninzima ili na utakmici?

- U svakoj momčadi imate onih koji su beskompromisni, koji daju sve i to svi koji prate nogomet i gledaju utakmice prepoznaju. Isto tako prepoznaju se i oni koji to ne rade, kao i vrijeme i mjesto kad se neke stvari događaju.

Kako ste vidjeli nastup Filipa?

- Nisam bio zadovoljan kako je igrao... Trebali smo igrati 3-4-3, s tim da se jedan ili obojica bočnih igrača spuštaju i brane širinu igrališta. Poznavajući igru Rijeke, procijenili smo da je to najbolja opcija. To sam želio probati i ranije, ali za to sam trebao Savvasa. Prvo poluvrijeme nismo izgledali onako kako smo trebali, kako smo to pripremali i dogovorili. U drugom dijelu je taktički kontekst bio daleko bolji, momčad je ulaskom Tičinovića i Radoševića izgledala bolje, ali nas je poremetio crveni karton Lopeza. I s igračem manje pokazali smo da možemo igrati i to nam je zalog za utakmicu protiv Dinama.

Je li ta taktička varijanta opcija i za Dinamo?

- Rekao sam da mi je bilo bitno, kako za sada, tako i za narednu sezonu kako će se igrači adaptirati na taj zahtjev. Povratkom Nižića imamo opciju i tako igrati, vidjet ćemo za Dinamo što će biti najbolje.