'Bolje je da smo sada izgubili nego u siječnju na Euru...'

Njemačka je dobila prvo od dva 'poluvremena' ovog tjedna. U polupraznoj zagrebačkoj Areni (oko 5000 gledatelja) , dobili su 26-25. Drame nema, nova je prilika za tri dana u Hannoveru, pa ćemo podvući crtu. Luka Cindrić mogao je zabiti za izjednačenje u zadnjem napadu, ali nije uspio.

- Sve u svemu možemo biti zadovoljni. Na momente smo igrali odlično, na momente loše. Mislim da nam je nedostajalo danas lakih golova, polukontre i kontre. Njemačka igra zaista odličan rukomet, ali mislim da i mi možemo biti zadovoljni igračima koji su bili na terenu i onime što su pokazali. Uvijek je lijepo igrati pred hrvatskim navijačima koliko god njih bilo, tako da, ja sam zadovoljan i izuzetno mi je drago i velika mi je čast igrati pred njima - rekao je Cindra i prokomentirao Červarovu ideju u obrani:

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

- Červar se posvećuje brzoj tranziciji obrana-napad bez izmjena igrača. Sigurno da je to neka budućnost. Izbornik je inzistirao na tome i mislim da će nam to sigurno trebati na velikim prvenstvima. Mislim da je ta kombinacija odlična za nas, bez obzira na to bio ja u igri ili ne, mislim da je sjajno igrati bez zamjena, barem rukomet kakav se danas igra. Trebat će nam to sigurno.

Na poziciji desnog vanjskog izmjenjivali su se Luka Stepančić i Luka Šebetić, a igrač Pick Szegeda zabio je četiri gola.

- Bila je utakmica natjecateljskog karaktera, iako je bila prijateljska. Dva različita poluvremena. Prvo smo dobro otvorili utakmicu pa malo stali, drugo poluvrijeme smo dosta loše ušli pa na kraju popravili obranu. Bilo je zaista puno novih lica, mislim da smo svi zadovoljni, bilo je tu i puno drugih obaveza, sponzorskih, koje smo morali obaviti ovaj tjedan, ali dobro. Mislim da je izbornik dobio što je htio, probao je različite igrače na različitim pozicijama u obrani. Imamo priliku za revanš već u subotu - jasan je Luka Stepančić.

Kapetan Domagoj Duvnjak zabio je tri gola, a ističe kako unatoč porazu ima puno pozitive u prijateljskom susretu.

- Mislim prije svega da je najbitnije da se nitko nije ozlijedio. Bila zanimljiva utakmica za gledatelje. Naravno da nije ugodno kad se izgubi, ali bolje sada nego u prvom mjesecu. Izbornik je isprobavao nove, mlade igrače, koji su sigurno budućnost hrvatskog rukometa. Zahvaljujem se gledateljima koji su došli, veseli me što sam vidio jako puno djece na tribinama. Nadam se da ih nismo razočarali.

Foto: Luka Stanzl/PIXSELL

'Uzvratni' susret igra se u subotu, 26. listopada s početkom u 14 sati i 30 minuta u Njemačkoj.

- U Njemačkoj je već rasprodana dvorana, Nijemci vole rukomet. Bit će teško, ali mi moramo misliti na sebe i našu igru. Mislim da smo danas vidjeli jako dobrih momenata u obrani 5-1. Naravno da može bolje, vidjet ćemo. Borit ćemo se - završio je kapetan Duvnjak.