Cindrić: Ništa nije funkcioniralo, ali već smo bili u sličnoj poziciji

Hrvatska rukometna reprezentacija u trećem kolu Europskog prvenstva izgubila je od domaćina Švedske 33-25. Težak poraz u Malmöu moramo što prije zaboraviti jer već u petak igramo prvu utakmicu drugog kruga, u kojoj nas čeka Island. Nažalost, u drugu skupinu nećemo prenijeti nijedan bod.

Utakmicu sa Švedskom treba što prije ostaviti iza sebe, a isto smatra i Marin Šoštarić.

- Utakmica je bila jako nervozna. Išli smo iz pogreške u pogrešku i tako smo Šveđanima dizali samopouzdanje. Dogodilo se točno ono što smo se dogovorili da ne smijemo raditi. Bili smo previše nervozni, a oni su danas imali odlične golman, koji su bili ključ ove pobjede. U prvom poluvremenu mučio nas je Appelgren, u drugom Palicka. To je dovelo do ovakvog rezultata, ali idemo dalje. Počinje glavna faza natjecanja i idemo utakmicu po utakmicu - rekao je Šoštarić za RTL.

Susret Švedske i Hrvatske u prvom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

Ni on danas nije bio raspoložen, kao ni Luka Cindrić. Švedska obrana ga je u prvom poluvremenu oštro prizemljila, što je zabrinulo i izbornika. Ipak, ozljede nema, ali od Cindrića danas nismo vidjeli golove.

- Danas definitivno ništa nije funkcioniralo, ali poučeni prošlošću, već smo imali ovakve utakmice. Ako budemo previše razmišljali o ovome, nećemo dobro završiti - rekao je.