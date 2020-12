Barcelona je prvi finalist Lige prvaka za sezonu 2019./2020. U prvom polufinalu jubilarne desete završnice Lige prvaka u Lanxess Areni u Kolnu, prvi puta praznoj, sredila je PSG 37-32 i ostavila ga na čekanju do neke druge prilike.

Možda je ovo baš trebala biti ta da sastavi jesu vezani za prošlu sezonu jer PSG bez Sandera Sagosena, koji je u Kielu, a sada i Nikole Karabatića, nije ista momčad, bez obzira što prije svega ima plus u Krištopans jer minus bez klasičnog srednjaka prevelik je za ovakvu razinu. Pa se još uoči utakmice zarazi Toft Hansen, ali i jedan iz planiranog sudačkog para pa je uskočio naš Gubica - Milošević koji je već bio spreman za sutrašnje finale.

Barcini su plusevi počeli dolaziti do izražaja nakon prvih deset minuta koje su pripale Parižanima (8-5) dok su Krištopans, Hansen i Remili rješavali Barcinu obranu. Ali kada je iza nje na gol stao Danac Moller, Barca je počela svoj tradicionalan let terenom u kojem je dominirao Dika Mem, pa odmah do njega Palmarsson čije je koljeno očito najbolje što je moglo biti.

Vincent Gerard uspio je u nastavku stići Mollera, pogotovo s dva obranjena sedmerca, no Španjolci nisu dali PSG-u da spusti ispod tri razlike za njihovo 14. finale Lige prvaka i peto u Kolnu koji je EHF isforsirao isključivo zbog novca koji je morao nekako vratiti jer uvjeti i okolnosti daleko su od regularnih.

Jako je dobar bio Luka Cindrić, manje zbog četiri gola, a više zbog svega drugog što čini Barcelonu favoritom za naslov koji nema od 2015 otkad stoji na devet. Tada je u finalu dobila Veszprem, koji će imati priliku reprizirati tu sezonu pobijedi li Kiel u drugom polufinalu od 20:30.

Liga prvaka, polufinale:

Barcelona - PSG 37-32 (Mem 8 - Nahi 9)