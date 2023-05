'Čini se da je Moharrami igrao rukom. Penal za Goricu? Ah, ti igrači. Padne kao da je mrtav'

Utakmicom Dinama i Šibenika (4-0) završilo je uzbudljivo 34. kolo HNL-a. Pružilo je ludu utakmicu između Istre i Gorice (1-0), nesvakidašnji potez na susretu Slaven Belupa i Lokomotive (0-0) na kojem je poništen gol iz slobodnjaka Arberu Hoxhi. A vidjeli smo i nekoliko situacija sa susreta Varaždina i Rijeke (2-0).

Suđenja generalno, spornih i dobrih sudačkih odluka dotaknuli su se bivši sudac i sudački ekspert MAXSporta Darko Cvitković i voditelj Saša Marić u emisiji "Studio HNL".

- Bilo je pogrešaka, ali s obzirom na teren i na kišu, suđenje je bilo dobro - počeo je Cvitković.

Dinamo - Šibenik, sudac Jakov Titlić

Foto: Igor Soban/PIXSELL

76. minuta, Moharrami igrao rukom i penal za Šibenik.

- Vrlo je teško komentirati. Čini mi se da je Moharrami igrao rukom, da je skrenuo loptu. Ali ne možemo točno reći. Ako je igrao, čini mi se da mijenja smjer, onda bi trebao biti kazneni udarac. Ne znam zašto se nije VAR javio i sucu skrenuo pozornost. Ne znam kako su komunicirali.

80. minuta, Šutalo igrao rukom u svojem kaznenom prostoru.

- Isto dosta teško. Ako je Šutalo igrao loptom i ako je on sam sebe napucao, onda nema kaznenog udarca. Ne mogu reći je li on igrao loptom ili drugi igrač. Ali ako nije on, onda je kazneni udarac. Možda su oni tamo bolje vidjeli i rekli da je Šutalo igrao loptom i onda nema penala. Bilo je smiješno jer su svi stali i očekivali jedanaesterac.

Varaždin - Rijeka, sudac Ante Čulina

Foto: Davor Javorovic/PIXSELL

38. minuta, start Pilja nad Marinom. Dobio je žuti. Je li dovoljan žuti karton?

- Ovdje je nešto granično. Kada gledate filmiće koje Fifa pošalje, ima skala od jedan do deset. Ovo je granično. Sudac se odlučio za žuti, da je dao crveni, isto bi bilo u redu. Ne možemo mu ništa zamjeriti.

55. minuta, sukob Frigana i Pëllumbija. Bez opomena, je li ih trebalo biti?

- Trebalo je biti opomena. I za Frigana i za Pëllumbija. Htio bih pohvaliti prvog pomoćnog suca (Dario Kolarević op.a.) koji je ušao i razdvojio ih jer je mislio da će biti još veći problem. Uletio je, smirio i to je to.

82. minuta, prekršaj na Friganu u šesnaestercu.

- Ovdje nema prekršaja. Gurnuo ga je suigrač.

Hajduk - Osijek, sudac Igor Pajač

Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Nakon prošlog kola, kad smo malo s pravom kritizirali suca Pajača, sada je dobro odsudio derbi, vrlo važnu utakmicu.

Istra - Gorica, sudac Ivan Bebek

30. minuta, penal za Istru zbog igranja rukom tek nakon poziva VAR sobe.

- Pohvala VAR-u, koji se uključio i dao do znanja da je kazneni udarac. Da je igrač igrao rukom. Nema diskusije, ispravno dosuđeni kazneni udarac.

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

96. minuta, penal za Goricu, a onda neizravni slobodan udarac za Goricu.

- Mislio je Bebek da je bilo kontakta. A i vidite kakvi su igrači, ovaj se odmah primio za glavu, gotovo je... VAR ga je ispravno pozvao i sugerirao da pogleda. Na snimci se vidi da nije bilo kontakta. Po pravilima je bila opasna igra i sudac je ispravno dosudio neizravni slobodan udarac. A htio bih se vratiti na situaciju (klupe i momčadi gledali u VAR zaslon, op.a.), kada smo dobili VAR, sugerirali su nam da kada sudac pregledava snimke ili komunicira s VAR-om, da se odmakne od igrača i da samo on komunicira. A ovdje su svi osim nas u studiju bili na pregledu! To se ne smije dogoditi, pogotovo ovako iskusnom sucu. Ispravno je dosudio. Da je bio kontakt, onda bi bio kazneni udarac. Nije bilo kontakta i neizravni je slobodni udarac. Postoji još jedna opasna igra, a to je opasna igra na vlastitu štetu. Ako ja igram nogom u visini koljena, a igrač se baci glavom i igra, ako dođe do kontakta onda je izravni slobodni udarac za mene koji sam igrao nogom jer za igrača koji je igrao glavom nije normalno da ide tako nisko. Ako nema kontakta, onda će isto kao i ovdje sudac dosuditi neizravni slobodni udarac.

Je li igrač Gorice treba dobiti žuti zbog simuliranja?

- Ne. Malo ga dotakne, on padne, gotovo je, kao da je mrtav. Igrači pokušavaju sve napraviti.

Slaven - Lokomotiva, sudac Kyriakos Athanasiou (Cipar)

Foto: Vjeran Zganec Rogulja/PIXSELL

28. minuta, Stojković se žali na udarac u lice, bio je sa Soldom u skoku.

- On je njega udario rukom po licu i trebao je dosuditi kazneni udarac. I treba biti opomena, a ako je lakat služio kao oružje, treba biti crveni karton. Ovdje treba biti opomena igraču (žuti karton).

80. minuta, slobodan udarac Hoxhe, dva puta je dirao loptu.

- Vidim prekrasan pogodak i odjedanput sudac podiže ruku, sudi neizravni... Rekoh: "Pa kaj sad, nema zaleđa, nema ništa". I onda se vidi dvostruko igranje, koje najprije nisam vidio. Na snimci se vidi minimalno da je igrao lijevom nogom i dotaknuo loptu. Sudac je ispravno dosudio neizravni slobodni udarac za suparničku momčad. Na mjestu gdje je igrač igrao. U PNI kaže "Igrač koji izvodi slobodni udarac, bez obzira je li izravni ili neizravni, udarac iz kuta, udarac s vrata ili kod ubacivanja, ako ponovno igra s loptom po drugi puta prije nego je igrao bilo koji igrač, suparnički ili njegov, sudac će zaustaviti igru i dosuditi neizravni slobodni udarac na mjestu gdje je igrač drugi put igrao loptom." To se ovdje dogodilo.

