Ćirina velika ispovijest, pričao o Tuđmanu i Božiću za 24sata: 'Na skijama su me lovili zbog bora'

Javio se Ćiro Blažević iz prve. Bio je kod doktora na pregledu, “ali on može čekati”. Dobro raspoložen, ljudi ga na ulici i dalje zaustavljaju, žele se s njim fotografirati. Nikad nije odbio, pa tako ni razgovor o Božiću, odnosno o tome što za njega znači ovo doba godine, kako provodi blagdane, a vratio se i u djetinjstvo. Kako kaže, u njegovoj kući uvijek se slavio Božić, bilo je to skromno, ali uvijek svečano. I ovaj će Božić provesti u krugu obitelji, to je blagdan koji okuplja ljude, “sastavlja” raštrkane obitelji...