Cirkus ne prestaje: Potukli su se i navijači Conora i Khabiba

Iako je MMA borba stoljeća, kako su je mnogi nazvali, odavno gotova, društvene mreže prepune su scena nakon borbe.

A u njima od ludog slavlja Khabibovih obožavatelja u Rusiji do tučnjava Rusa i Iraca neposredno nakon meča oko dvorane u Las Vegasu.

Nakon što je McGregor predao u oktogonu, Nurmagomedov se zaletio prema Conorovu timu u publici, članovi Khabibova tima pak upali su u kavez i napali Conora i upravo te divljačke scene vjerojatno su i potaknule navijače da se i oni obračunaju.

Odmah nakon meča oko dvorane u Las Vegasu jedni na druge nasrnuli su Rusi i Irci, neki od njih dojmljivo su nokautirani, a irska grupica navijača povela je i pjesmu nakon novog šakačkog obračuna.

Huge brawl broke out between Khabib and Conor fans in the hall after UFC 229!! The Irish and Russians mix like oil and water 😂😂😂 #McGregor #Khabib pic.twitter.com/hDOuAYzmpd