Cirkus u Rimu: Juriću prijeti otkaz nakon manje od mjesec dana! 'Doživio je sramotu'

Ivan Jurić (49) je u četvrtak doživio prvi poraz na klupi Rome. Posrtaj kod Elfsborga u Švedskoj 1-0 u Europskoj ligi nije to što zabrinjava Romino vodstvo, već slaba predstava momčadi u Europi i činjenica da je rimski sastav tek na 27. mjestu od 36 momčadi. Očekuje se puno dominantniji pristup, agresivniji, čelnici Rimljana žele dobro posloženu momčad koja zabija i pobjeđuje i to žele vidjeti na terenu. Sve to za sada još nisu imali prilike vidjeti.

Za sve Jurićeve momčadi bilo je potrebno vremena da se neke stvari uigraju, da igrači shvate želje trenera i njegovu nogometnu filozofiju koja se temelji na tvrdoj obrani, duel igri, malo primljenih golova i brzoj tranziciji. Pitanje je imaju li u Romi strpljenja pa su se već pojavili natpisi da će Juriću iduće gostovanje kod Monze (nedjelja u 18 sati) biti presudno, gostovanje koje će odrediti u kojem smjeru će uzajamni odnos teći.

Daniele De Rossi spreman za povratak

Corriere dello Sport, tiražni talijanski list sa sjedištem u Rimu, piše da u Romi već razmatraju što ako Jurićeva momčad ne pobijedi u nedjelju, pogotovo "nakon sramote u Švedskoj". Navodi se da će se na klupu vratiti legenda Rome Daniele De Rossi, kojeg je upravo Jurić zamijenio na mjestu trenera.

Jurić je u debiju na klupi Rimljana pobijedio Udinese 3-0, uslijedio je remi protiv Athletic Bilbaa 1-1, a zatim i pobjeda protiv Venezije 2-1. Iako je slavio, izvedba momčadi protiv jedne od najslabijih momčadi Serie A nije bila uvjerljiva, a zatim je uslijedio kiks kod Elfsborga gdje je Roma stvorila pregršt šansi, ali ih nije kapitalizirala.

Prepirke u Torinu

Poznato je da je Jurić čovjek sa stavom i da se, dok je radio u Torinu, često prepirao sa tamošnjim sportskim direktorom Davideom Vagnatijem. Stoji li što u pozadini van nogometnih travnjaka za sada je teško reći, a sam Jurić uvjerava da je sve u redu i da njegova momčad trenira sjajno.

- Mislim da se Hummels počinje osjećati bolje. Vidjet ćemo kako će biti na današnjem treningu pa ćemo nakon toga procijeniti. Isto vrijedi i za Dybalu, odlučit ćemo nakon treninga. Le Fee je počeo raditi s nama. Prije treninga mogu reći da je svima dobro - rekao je Jurić na konferenciji za medije uoči Monze i dodao:

- Monza je momčad koja igra odličan nogomet. Osvojili su manje bodova nego što zaslužuju. Raffaele je stvorio izvrstan tim, imaju savršenu sinkronizaciju. Gledao sam ih uživo i ostavili su veliki dojam na mene.

'Dobra utakmica kod Elfsborga'

Potom se osvrnuo na poraz od Elfsborga.

- I dalje tvrdim da smo odigrali dobru utakmicu onog dana, i u smislu pritiska i intenziteta. Procesi su bili bolji. Protiv Elfsborga, intenzitet i pritisak su bili dobri. Jedina utakmica u kojoj sam vidio da smo malo patili bila je prvo poluvrijeme protiv Venecije.

Jurić je, potom, istaknuo dobre strane poraza u Švedskoj.

- Utakmica s Elfsborgom je dobar primjer, stvarno sam uživao u njoj. Momčad reagira dobro. Bez obzira na rezultat, na poraz, vidio sam ispravne koncepte. Napravili smo greške u odlukama u završnoj trećini.

- Cilj je da svi konkuriraju u ligi, u Europi i u kupu. Osvojili smo šest bodova u posljednje dvije utakmice, približavamo se. Da bismo se dobro natjecali na svim frontovima, po mojem mišljenju, treba koristiti što više igrača.

- Roma je imala pet ili šest čistih prilika protiv Elfsborga. Ono što mi se svidjelo u gostujućoj utakmici bila je naša sposobnost da se uklopimo u zatvorene prostore. Potrebni su kvaliteta, trud i dobro pozicioniranje da bismo se poboljšali u tim završnim metrima. To je naš prostor za napredak, trebamo podići razinu u tom pogledu.

Jurić zadovoljan s momčadi Rome

Hrvatski stručnjak je također govorio o tome kako su njegovi igrači reagirali na smjenu De Rossija i njegov dolazak tog istog dana.

- Lorenzo (Pellegrini) je dobro objasnio što se dogodilo, kako je doživio taj trenutak. Dečki rade jako dobro po mom mišljenju i vrlo su fokusirani na posao koji imamo pred sobom. Neki detalji još uvijek nedostaju, ali napredujemo, i u smislu igre i agresije prema suparnicima - rekao je Jurić i zaključio:

- Idemo korak po korak. Neke stvari su mi dobre, druge želim promijeniti, ali ne potpuno preokrenuti. Odgovori su bili vrlo pozitivni.