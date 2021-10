Uh, nikad nisam igrao ovakvu utakmicu. Nije to bila tučnjava, strka, vika ili da su bile neke kontroverze. Normalna utakmica, kasnije smo si pružili ruke, a suci su svirali 42 prekršaja i još barem 20 kontra faula, cijelu utakmicu sam plivao gore, dolje, nisam nikad toliko puta bio u obrani i napadu.

Tako kaže Nikola Štrkalj (23), vaterpolist Solarisa nakon utakmice protiv Palerma. Obje momčadi i prije te utakmice osigurali su prolazak u sljedeći krug i utakmica je trebala biti revijalna. U redu, bio je prestiž prvog mjesta, no niti izbliza utakmica na kojoj se treba dosuditi 42 prekršaja, sedam petaraca, obojici trenera podijeliti žute kartone. Da je došao netko neutralan, mislio bi da se u bazenu igra susret između Hrvatske i Jugoslavije krajem 90-ih godina. A ne Solarisa i Palerma.

- Posljednje četiri minute ostali smo sa šest igrača, nismo imali niti jednu zamjenu, svi ostali su bili isključeni. Trener je zvao time-out samo kako bismo se odmorili. Ostali smo bez beka, centara, dva plivača, ma utakmica kakvu nikad nismo doživjeli. I to je još bila četvrta utakmica na turniru, nedjelja ujutro, ma, koma. Mislim da mi je to najteža utakmica koju sam ikad igrao - rekao je Štrkalj.

Posljednje četiri minute i on je bio među isključenima i gledao šestoricu sugirača kako jedva krpaju kraj s krajem.

- Žao mi je što nisam ostao u bazenu, za Palermo igraju dva Šibenčana, Vlahović i Bašić, jedan mi je bio kapetan u juniorima, drugi u seniorima. Kad sam tek počinjao igrati, bio sam mulac od 12 godina, na Vlahovića sam na bazenu gledao kao na Boga. Tad je možda imao 18-19 godina. Kažem, nije to bila utakmica u kojoj smo se tukli, a Francuz i Grk su je unakazili.

Solaris sad putuje u Budimpeštu na sljedećui kvalifikacijsku rundu, gdje ih očekuje skupina s Vasasom Sabadellom i Ortigijom. Svakako teška skupina, no ne i neprelazna.

- Baš mi je drago što smo dobili jaču skupinu, to je dobar test da vidimo gdje smo. Gledajte, nisu to Jadran ili Jug, pa da su nepobjedivi, to su momčadi koje su jake, ali se s njima može igrati. U Regionalnoj ligi su svi mislili da ćemo biti kanta za napucavanje, a mi smo Radničkog i Primorja izgubili 9-8, pobijedili Herceg Novi i Budvu. Ne idemo se sigurno u Budimpeštu predati, idemo se boriti, odigrati kako znamo i siguran sam da možemo puno toga pokazati - rekao je Štrkalj.

Turnir u Budimpešti je od 8. do 10. listopada.