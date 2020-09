Cirkus u srpskom velikanu: Doveli legendu za trenera pa ga smijenili bez ijedne utakmice!?

<p>Živopisnih je, ali ne u lijepom kontekstu, bilo posljednjih mjesec dana u VK <strong>Partizanu</strong>. Zapravo, takvo raspadno stanje u europskom i srpskom vaterpolskom gigantu traje dobrih nekoliko zadnjih godina, a pomaka nema. Zapravo, bilo je samo nazatka i malo je čudo što klub kao klub još uvijek funkcionira. Kako tako, ali funkcionira.</p><p>Početkom kolovoza Partizan, koji je sedam puta osvajao naslov prvaka Europe, koliko ima i zagrebačka Mladost, a više, osam, samo Pro Recco, za trenera je postavio<strong> Igora Milanovića,</strong> legendu i jednog od najvećih srpskih igrača. Učinila je to Uprava na čelu s Mirkom Bradajićem i Tatjanom Rakas. Milanović je tada potpisao dvogodišnji ugovor s opcijom za još dvije godine.</p><p>Da neće to završiti dobro, već se moglo istumačiti desetak dana kasnije kada su igrači i treneri (ne i Milanović) napisali pismo protiv Uprave odbivši trenirati na Banjici, koja već godinama nema ni osnovne uvjete (temperatura vode), odnosno da će i dalje ostati trenirati na Košutnjaku.</p><p>Potom, opet desetak dana kasnije, za 30. kolovoza, Partizan je zakazao izvanrednu Skupštinu, na kojoj je klub dobio novo rukovodstvo u vidu svojih bivših veličina i reprezentativaca Srbije (Filip Filipović, Stefan Mitrović, Slobodan Nikić, Milan Aleksić...)</p><p>I što je bio njihov prvi potez? Riješili su se Milanovića, kojeg je dovela druga Uprava, i na klupu postavili<strong> Miloša Koroliju</strong>. Međutim, Rakas smatra da je cijela ta Skupština bila nelegitimna s nezakonitim preuzimanjem kluba te da će se ona "legitimna" održati kada dopuste epidemiološke mjere.</p><p>Kako god, novi ljudi u Partizanu, čiji se dug mjeri u nekoliko milijuna eura, najavili su neke bolje dane.</p><p>- Možda smo zakasnili nekoliko mjeseci, da ne kažem godina, ali za promjene nikad nije kasno. Sretan sam što je do tog trenutka došlo. Najteže će biti ljudima koji će se uhvatiti u borbu sa svim nadošlim problemima. Mislim da se varate i vi, kao što se varamo i mi, ako mislimo da je šest i pol milijuna eura. Kada budemo znali cjelokupno stanje, izaći ćemo pred javnost i reći ćemo koji su daljnji koraci i kako će ići rješavanje i saniranje - poručio je Filipović, kapetan srpske reprezentacije.</p><p> </p>