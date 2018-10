Cirkus u Zadru! Tornado jasno poručio Pipanu: Odlazi iz kluba

Košarkaši Zadra u 4. su kolu regionalne ABA lige pretrpjeli i četvrti poraz izgubivši na vlastitom parketu od Mornara iz Bara sa 83-93 (27-18, 16-29, 18-20, 20-26).

Zadrani su dobro otvorili utakmicu, no već u drugih 10 minuta gosti iz crne Gore su preuzeli kontrolu rezultata, a u trećoj četvrtini je Mornar uspio izgraditi i prednost od 10-ak koševa.

Ipak, Zadar se uspio primaknuti na samo tri poena razlike (71-74) sredinom četvrte četvrtine, ali potom je uslijedila gostujuća serija od 13-0 koju je s dvije trice pokrenuo Antabia Waller kojom je pitanje pobjednika bilo riješeno.

Malcolm Grant je s 22 koša bio najefikasniji u sastavu Zadra, Luka Božić je dodao 19 poena, dok je Waller sa 19 ubačaja predvodio Mornar.

Nakon četiri odigrana susreta Zadar je na omjeru pobjeda i poraza 0-4, a Mornar na 2-2.

Cijela atmosfera došla je do usijanja na press konferenciji nakon utakmice. Očekivalo se da će trener Zadra Aleš Pipan dati ostavku, no to se nije dogodilo. On je na konferenciji krenuo s analizom utakmice.

- Sigurno da smo željeli dobiti utakmicu ali nismo u tome uspjeli. Dobar početak, ali loš kraj. Ne znam zašto smo stali nakon dobre prve četvrtine. U drugom poluvremenu smo stizali rezultat, ali ga nismo dostigli. Gosti su kaznili svaku našu pogrešku. Ovo je prvi kiks ove momčadi u ABA ligi. Nemam osjećaj da su se momci predali i željeli su večeras pobijediti. Siguran sam da nema rovarenja protiv mene. Apsolutno vjerujem ovoj ekipi. Svima sam u prvom poluvremenu dao šansu a kasnije sam se odlučio na one za koje sam smatrao da će uspjeti pobijediti utakmicu - rekao je Pipan.

Na konferenciji je bilo i nekoliko pripadnika Tornada, a nakon što su vidjeli da niti jedno pitanje prisutnih novinara neće biti u smjeru Pipanove ostavke, preuzeli su stvar u svoje ruke.

- Namjeravate li da dati ostavku? - pitao je jedan od njih.

- Ne razmišljam o ostavci - odgovorio je trener Zadra.

- Mislite li da je to moralno i preuzimate li krivicu za dosadašnji rezultat? - nastavili su iz Tornada.

- Ne, nitko nije rekao da moramo biti prvi nakon četiri kola - uslijedio je odgovor.

- A Zabok?

- Događalo se i ranije - zaključio je Pipan.

Skupina je napustila dvoranu poručivši kako Pipan više nije poželjan.