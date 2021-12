I s borom na skijama bio sam brži od ovih koji su me ganjali. Za mene, ali i sve katolike, to je godišnji događaj broj jedan. To je tradicija koja traje stoljećima i prilika da se ljudi mire, rekao nam je 'trener svih trenera'

Javio se Ćiro Blažević (86) iz prve. Bio je kod doktora na pregledu, “ali on može čekati”. Dobro raspoložen, ljudi ga na ulici i dalje zaustavljaju, žele se s njim fotografirati. Nikad nije odbio, pa tako ni razgovor o Božiću, odnosno o tome što za njega znači ovo doba godine, kako provodi blagdane, a vratio se i u djetinjstvo. Kako kaže, u njegovoj kući uvijek se slavio Božić, bilo je to skromno, ali uvijek svečano. I ovaj će Božić provesti u krugu obitelji, to je blagdan koji okuplja ljude, “sastavlja” raštrkane obitelji...