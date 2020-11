Ćiro: Matea sam ciljano oprao, obožavam ga! A nabijem na k... europskog prvaka, mi smo bolji

Dalić ne vidi koliko je Mateo Kovačić loš i da više nije za reprezentaciju, rekao je Ćiro Blažević u rujnu, a stari lisac sad kaže: To je sve bilo s namjerom, ja znam da on može još više i bit će još bolji

<p>Jedan čovjek posebno me razočarao, a očekivao sam da će biti naš ključni igrač. <strong>Mateo Kovačić</strong> prošle je sezone žario i palio po <strong>Engleskoj</strong>, bio je najbolji igrač Chelseaja i bilo mi je izrazito drago zbog toga, a u Portu je djelovao kao neprijateljski element u našim redovima. Dalić je čovjek koji bi ga iglom ubadao u guzicu da je mogao!</p><p>Jedino mu možda zamjeram što je slijep i ne vidi koliko je dečko loš, da više nije za reprezentaciju! Prije dva dana govorio sam jednom novinaru L'Equipea kako će Kovačić postati naš nositelj i da se u Engleskoj probudio, a onda je odigrao onako. Veliko razočaranje. Dečko koji je imao sve predispozicije da bude novi<strong> Boban</strong> ili <strong>Asanović </strong>postao je promašaj kojemu ovdje više nije mjesto.</p><p>Bile su to riječi Ćire Blaževića u rujnu, nakon što je Hrvatska u prvome kolu <strong>Lige nacija</strong> u Portu izgubila od Portugala 4-1.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Hrvatska na Poljudu</strong></p><p>Mateo je protiv Portugala u Splitu zabio prvi gol za reprezentaciju nakon skoro pet i pol godina. U lipnju 2015. godine zabio je Gibraltaru u Varaždinu, a sad dva Portugalcima. Bila mu je to daleko najbolja partija u dresu reprezentacije.</p><p>- Ovo je pobjeda, nije poraz - krenuo je u svojem stilu <strong>Ćiro</strong> kad smo ga nazvali i nastavio:</p><p>- Pobjeda zato što smo pokazali što naša mladost može. Nabijem na k.... tog europskog prvaka. Mi smo na Poljudu pokazali da smo bolji.</p><p><em>Sažetak utakmice Hrvatska - Portugal možete pogledati <a href="https://www.youtube.com/watch?v=n8fr-x9f3Zg" target="_blank">OVDJE</a>.</em></p><p>Naravno, odmah smo se prebacili na <strong>Matea Kovačića.</strong></p><p>- Sine moj, ja znam kakav je to talenat, znao sam za njega dok mnogi nisu. Pa na Matea me upozorio profesor Igor Gabrijelić iz omladinske škole Dinama. On mi je kazao kako je to neviđena klasa. Znam i Mateova oca - kaže Ćiro i nastavlja:</p><p>- Ja obožavam Matea Kovačića! Volim ga, on je moj miljenik, moj ljubimac. Pa on to zna. Ja sam ono nakon utakmice u rujnu rekao s namjerom, da ga probam razbuditi i očito sam uspio u tome, 'oprao' sam ga, jer znam što on može. Ovo je samo dio toga, može on biti još bolji i sigurno će biti još bolji. Mateo mora biti nositelj igre naše reprezentacije. Ne sumnjam kako sam ga svojim riječima samo motivirao. To je bilo namjerno, ja sam mu pomogao s onim izjavama. Ja inače ne kritiziram, ali njega sam kritizirao s namjerom. Da proigra. I on je proigrao. Svi koji me poznaju znaju da nisam to slučajno napravio i da sam mu samo htio pomoći.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO: Dalić oprao kritičare</strong></p>