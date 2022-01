Đoković ima rezultat koji nitko ne može zasjeniti, najveći je sportaš na planeti i uskratili su mu da deseti put osvoji Australian Open i dobije bistu! Jer takav je običaj.

Počeo je tako Miroslav Ćiro Blažević sportsku temu mjeseca gostujući u emisiji "Nedjeljom u 2" na HTV-u.

- Vjerojatno je i on dobrim dijelom kriv, ali sve je moglo završiti elegantnije - nastavio je pa se obrušio na australske vlasti:

- Nije dopušteno da se maltretira, a maltretirali su ga, takvu sportsku veličinu. Nisam za privilegije, ali napravili su konfuziju, jedan kaže da smije ući, drugi ne smije... Australija za mene više nije uredna država, ispucala je svoj kredibilitet u toj konfuzuiji i držali su ga kao kriminalca. Ja Đokovića obožavam, velik je čovjek, ne poznajem ga, a jako mu želim stisnuti ruku. Sportaš je koji nema predrasuda, što je vrlo važno jer smo se mi, sportaši, rodili da pravimo mostove i mirimo, a on to radi. Našeg je Ivaniševića uzeo za trenera, to je najveća potvrda da nema predrasuda.

No, nije Novak posve nedužan u priči...

- Žalostan sam jer je ostavio na sebe ozbiljnu fleku, nije smio tako deklarativno kompromitirati nešto što spašava čovječanstvo. S obzirom na njegov značaj, mogao je pomoći čovječanstvu da je rekao "Cijepit ću se" - govorio je Ćiro pa otkrio:

- Meni je teško govoriti o tome jer imam djecu koja se ne žele cijepiti. Ne mogu ih više preko koljena i po guzi, ali najradije bih jer imaju filozofiju koja je idiotska, pretendiraju da znaju više od stručnjaka cijelog svijeta.