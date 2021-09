Trener svih trenera Ćiro Blažević (86) iznenadio je novinare slovenskog Sportkluba kad su ga nazvali da najavi utakmicu Hrvatske i Slovenije na Poljudu idući utorak.

- Nemam više što reći, ne znam što se događa i zato mi je teško govoriti o tome. nisam više zanimljiv - rekao je.

POGLEDAJTE VIDEO: Ćiro o ruskom srebru

Govorio je jako polako i tiho.

- Dragi prijatelji Slovenci, naša ljubav nema granica. Vi volite mene i ja vas, ali moram vam reći žalosnu vijest. Jako sam, jako bolestan - kazao je.

Dvaput je pobijedio rak, operirali su mu prostatu, a bolest mu je prvi put dijagnosticirana 2011. No prokleti karcinom ponovno se vratio.

- Ako ne dođem uskoro u Sloveniju, a vjerojatno neću, volio bih iskoristiti priliku da iskažem ljubav i pozdravim sve prijatelje u Sloveniji, mogu biti ponosni na to što su Slovenci. Dosegli ste civilizacijski nivo kojem mi Hrvati stremimo. Nažalost, moram izreći katoličku riječ: zbogom. Zbogom, dragi moji Slovenci. Žao mi je, jako sam pesimističan.

Kasnije je pojasnio kako se osjeća u razgovoru za 24sata.

On je vodio reprezentaciju u prvim utakmicama protiv Slovenije, a bilo ih je. U kvalifikacijama za Euro 1996. pa Svjetsko 1998. Triput je rušio susjede, jednom remizirao.

- Naše rivalstvo je bilo veliko, to su bili nogometaši koji su rođeni u istoj državi, a onda su igrali jedni protiv drugih. Nije bilo važno tko je favorit, uvijek je bilo napeto.

Posebno se prisjetio remija baš u Splitu u travnju 1997. (3-3).

- Tko bi mogao zaboraviti kad ti jedan igrač zabije tri gola. On je bio igrač Dinama, moj glumac. Pomozite mi, kako se zove? Primož Gliha. Da, on. J**** mu mater. To je bila legendarna, dinamična i jako važna utakmica. Uvijek ste bili za*eban, a pošten narod, zato vas toliko volim - kazao je Ćiro.

Zašto volite Sloveniju?

- Zato što me obožavate, i ja vas. Godinama sam bio zaljubljen u Slovenku u Ptuju. Nažalost, nisam dugo dolazio i ne znam hoću li ikad više. Cijenim vas i poštujem, vi ste mala Švicarska - tepao je Ćiro slovenskim kolegama.

Pohvalio je Matjaža Keka i Zlatka Dalića, ali prognozu za utakmicu nije mogao dati.

- Postavljaš glupa pitanja, a tako ti je dobro išlo. Pravi stručnjak nikad ne prognozira, to rade samo laici. Tko može išta predvidjeti u nogometu? Čak i kad igraš protiv autsajdera, ne možeš predvidjeti da ćeš dobiti. Zato je ova igra tako čarobna i misteriozna - kazao je Ćiro.

POGLEDAJTE ĆIRINU ŽIVOTNU PRIČU: