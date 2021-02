Ondje u utorak dolazi Slaven Belupo (16:00), a da bi travnjak bio spreman za utakmicu, pobrinuli su se svi zaposlenici osje\u010dkog kluba, uklju\u010duju\u0107i igra\u010de druge mom\u010dadi.

Svi su \"lopatali\" i rje\u0161avali se bijele napasti, a akcija je trajala dok je Nenad Bjelica najavljivao dolazak Slaven Belupa.

- To pokazuje veliko zajedni\u0161tvo da se utakmica sutra odigra - rekao je Osijekov trener.

- Imali smo regeneracijski trening poslije utakmice s Istrom, nekoliko igra\u010da ima probleme pa do popodnevnog treninga ne\u0107emo znati jesu li spremni za utakmicu. Jur\u010devi\u0107 i Mi\u00e9rez imaju kartone, Ndockyt i Top\u010dagi\u0107 su ozlije\u0111eni, Grezda... Svi drugi su zdravi.

Osijek nakon 18 utakmica ima isti broj bodova kao i Dinamo i \u0161to vrijeme vi\u0161e odmi\u010de, sve se vi\u0161e podgrijavaju \u0161ampionske ambicije.

- U na\u0161im rukama i nogama je to odavno, kad smo do\u0161li na \u0161est bodova zaostatka, jer igramo s tim protivnikom jo\u0161 dvaput. Zadnje kolo pokazalo je da je jako te\u0161ko pobje\u0111ivati, da je liga dosta ujedna\u010dena, da nominalno male mom\u010dadi vi\u0161e nisu tako male, da su sposobne iznenaditi bilo koju mom\u010dad u HNL-u. To daje dra\u017e i zanimljivost ligi. Mi gledamo samo sebe i poku\u0161avamo osposobiti na\u0161u mom\u010dad u svakoj utakmici. Nekad nam to uspije, nekad manje, nekad vi\u0161e. Kolo je bilo jako zanimljivo, a za nas je najva\u017enije da smo mi pobijedili - rekao je Bjelica.