'Čitam o Nobelovcima, a nakon utakmice bio sam vani do 4...'

Volja za učenjem i prilagodbom podjednako su važni za uspjeh kao talent. Bez talenta nema ničega, ali i bez rada talent je beskoristan. Ništa ne pada s neba, nikad ne bih bio gdje sam sad da nisam bio tako predan, tvrdi Cristiano Ronaldo.

Ponajbolji igrač svih vremena i s 34 godine održava se u vrhu i predložak je za istraživanja u čemu je tajna njegove dugovječnosti. U intervjuu za France Football nakon što je premašio i 700 golova u seniorskoj karijeri naglasio je:

- Postao sam takav strijelac jer sam koristio mozak. Ako ste inteligentni, učite od onih koji to rade bolje, a to sam ja radio u Manchester Unitedu uz Ryana Giggsa, Paula Scholesa, Ruuda van Nistelrooya, Rija Ferdinanda… Ako ne učiš od takvih igrača, imbecil si!

- I nije cilj imitirati nekoga nego uzeti ponešto od najboljih i uklopiti to u svoju osobnost. To sam napravio. Imao sam talent i upijao sam od njih.

- I Alex Ferguson naučio me mnogo, da imam potencijal i zabijati golove, a ne samo driblati i dodavati. Počeo sam razmišljati o tome da postanem kompletan igrač, bez nedostataka. I počeo sam zabijati desnicom, ljevicom i glavom, snažan sam i brz...

Foto: Press Association/Press Association/PIXSELL

- Ako imate sve to i živite urednim životom, možete i s 34 i pol godine biti na vrhu.

Ronaldo naglašava da je baš glava ključna za dugovječnost. Pa ispričao na primjeru zadnje utakmice u Ligi prvaka, protiv moskovskog Lokomotiva.

- Oni nisu htjeli igrati nego su parkirali autobus ispred gola. Bilo je teško zabiti im i bio sam frustriran što nisam uspio, što je normalno, ali najvažnija je pobjeda momčadi. Ohladio sam se čim sam došao u svlačionicu, a nakon utakmice otišao sam na večeru s prijateljima i došao kući u 4 sata ujutro. Popio sam čašu vode s ledom pa spavao do 10, kada sam doručkovao, pa u 11 otišao u teretanu. Ako niste disciplinirani svaki dan, ne možete ostati u vrhu 15 godina.

Ronaldo je istaknuo i važnost joge i meditacije, te kako uči od ostalih sportaša koji su bili uspješni duboko u 30-ima, poput Michaela Jordana.

- Učio sam i od njega, ali i od osoba izvan sporta. Volim čitati o Nobelovcima, što su ljudi izumili, stvorili, razvili... Tim je ljudima Nobelova nagrada kao meni Ballon d’Or. Zanima me zašto su nešto izumili i kako su to napravili. I meni to pomaže da budem bolji.

Ipak, i trener Maurizio Sarri naglasio je kako uoči svake utakmice razgovara s Cristianom o njegovom zdravstvenom stanju.

- Da ja odlučujem, igrao bih samo za reprezentaciju i u Ligi prvaka. No, nema biranja i svaki put kad sam na terenu dajem maksimum.

Percepcija nogometa nije mu se promijenila:

- S 19, 20 godina shvatio sam da je nogomet brojke, trofeji, rekordi i golovi.

Cijelu karijeru prati mu rivalstvo s Lionelom Messijem:

- Naše nadmetanje u Španjolskoj omogućilo nam je da budemo bolji, učinkovitiji. U Realu sam više osjećao njegovu prisutnost nego u Manchesteru, pa i veći pritisak. Vrlo korisno rivalstvo.

A koji vam je najdraži gol?

- One škarice protiv Juventusa. Jer to sam pokušavao izvesti godinama...