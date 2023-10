Kovačić igrao u pobjedi Cityja. Pogledajte kako je bivši igrač Dinama zabio Crvenoj zvezdi

Aktualni europski nogometni prvak Manchester City upisao je i treću pobjedu u skupini G Lige prvaka porazivši na gostovanju Young Boyse sa 3-1.

Sve najvažnije u susretu između švicarskog i engleskog prvaka dogodilo se u drugom poluvremenu. City je u prvom poluvremenu imao 74 posto posjeda lopte, međutim nije uspio probiti domaću obranu.

Međutim, u nastavku smo vidjeli golijadu. Gosti su poveli u 48. minuti. Ruben Dias je pucao glavom, golman je skrenuo loptu koja se odbila od prečke do Manuela Akanjija, a bivši igrač Basela je zabio "svojim" Švicarcima za 1-0.

Foto: Stefan Wermuth/REUTERS

No, samo četiri minute kasnije Švicarci su izjednačili brzom kontrom. Meschak Elia je izbio sam ispred Edersona prebacivši ga. "Građani" su stigli do nove prednosti u 67. minuti golom Erlinga Haalanda iz kaznenog udarca, a pobjedu gostiju Haaland je potvrdio u 86. minuti. Mateo Kovačić je odigrao cijeli susret za City, dok Joško Gvardiol nije ulazio u igru.

Foto: DENIS BALIBOUSE/REUTERS

U drugom susretu iz ove skupine RB Leipzig je identičnim rezultatom pobijedio Crvenu zvezdu. David Raum je u 12. minuti doveo njemački sastav u vodstvo.

Foto: Annegret Hilse/REUTERS

Za 2-0 je u 59. minuti fantastično sa 20-tak metara pogodio Xavi Simons. Beogradski sastav je smanjio u 70. minuti preko Marka Stamenića, no sve dvojbe oko pitanja pobjednika razriješio je bivši igrač Dinama Dani Olmo u 84. minuti. Gol pogledajte OVDJE

U skupini E Celtic i Atletico Madrid su odigrali sjajnu utakmicu koja je na koncu završila 2-2. Domaćin je vodio 1-0 i 2-1, ali se Atletico oba puta vratio. Ivo Grbić nije branio za goste.

Celtic je poveo već u 4. minuti nakon sjajne akcije. Pogodak je postigao Kyogo Furuhasi nakon sjajne asistencije Matta O'Rileyja.

Atletico je izjednačio u 25. minuti golom Antoine Griezmanna. Francuski napadač prvo nije uspio realizirati jedanaesterac, pogodio je stativu, no lopta se odbila do njega, a iz drugog pokušaja nije promašio. No, kratko je trajala španjolska radost jer su Škoti tri minute kasnije preko Luisa Palme poveli sa 2-1. Gosti su u 53. minuti uspjeli izjednačiti, Marcos Llorente je probio po desnoj strani, sjajno ubacio do Alvara Morate koji je glavom pogodio za 2-2.

Foto: RUSSELL CHEYNE/REUTERS

U samoj završnici španjolski sastav je ostao s igračem manje nakon što je isključen Rodrigo de Paul.

U drugom susretu skupine E Antwerp je vodio na poluvremenu, ali je na koncu teško stradao. Antwerp je poveo u 37. minuti preko Alhassana Yussufa, no Portu je bilo dovoljno osam minuta da u drugom dijelu preokrene rezultat. U 46. minuti izjednačio je Evanilson, a u 54. minuti je Stephen Eustaquio zabio za 2-1.

Korak bliže pobjedi gosti su stigli u 69. minuti kada je Evanilson i drugi puta pogodio belgijska vrata, a konačnih 4-1 postavio je Evanilson svojim trećim golom u 84. minuti.

Barcelona na vrhu ljestvice ima devet bodova, Porto ima šest, Šahtar tri, a Antwerp je bez bodova.