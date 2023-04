City i Arsenal odlučuju o prvaku, Pep smiruje, a Arteta 'nabrijan': Ubit ću ih ako vidim nervozu

Remijem protiv Southamptona (3-3) prokockali su prednost ispred Manchester Cityja u Premiershipu, a sad Arsenalu slijedi odlazak na Etihad. Izabranici Mikela Artete trebaju pobjedu protiv trupa Pepa Guardiole ako žele imati sve u svojim rukama do kraja sezone. Učenik protiv učitelja, drugi put ove sezone.

Motivacije za ovaj susret sigurno im neće nedostajati, a Arteta ističe da za pobjedu sve mora ići 'k'o po špagi'.

- Nisam vidio da su moji igrači uznemireni zbog ovog izazova, a ako ih vidim, ubit ću ih jer to nikako ne želi. Razina ove utakmice zahtjeva apsolutnu perfekciju u svakoj lopti i moramo odigrati na toj razini. Idemo bok uz bok Cityju i to je odlično, ali nije dovoljno dobro. U poziciji smo da osvojimo ligu - rekao je Arteta.

Guardiola pak s druge strane ističe da ne bi bilo normalno da igrači nisu nervozni prije ovakvog ogleda.

- To je dobar znak kad su malo nervozni. Znam da je to normalno, bilo bi problematično da se tako ne osjećaju. Anksioznost i strah dio su naših života, ne moramo biti savršeni - rekao je Guardiola.

Foto: MOLLY DARLINGTON/REUTERS

Na Emiratesu su prije dva mjeseca 'građani' slavili s 3-1 (1-1) golovima Kevina De Bruynea, Jacka Grealisha i Erlinga Haalanda. A upravo je potonji ove sezone zabio nevjerojatnih 48 golova u svim natjecanjima. Za 'topnike' bi problem u zaustavljanju nevjerojatnog Norvežanina mogao biti i izostanak stopera Williama Salibe.

- Nadam se da će on zaigrati do kraja ove sezone. Pripremamo se za ovu utakmicu bez njega - jasan je bio Arteta.

Učenik ima jako loš omjer protiv učitelja

Podsjetimo, Arteta je tri i pol godine bio pomoćnik Pepu Guardioli na klupi Cityja, a protiv Arsenala nikad nije slavio golove. Nisu 'topnici' u dobrom ligaškom nizu protiv 'građana' jer imaju čak 11 poraza u nizu, ali bez obzira na sve su optimistični.

- Sve što sam vidio od igrača ove sezone daje mi vjeru u to da možemo pobijediti, kao i način na koji smo igrali protiv Cityja u prošlosti. Znam da je ovo ogromna utakmica, ali to neće odlučiti sezonu je još imamo pet utakmica do kraja sezone - rekao je Arteta, dok je Guardiola zaključio:

- Uvijek je bilo teško igrati protiv njih, ali nakon što su u posljednja tri susreta izgubili bodove, sad će biti još teže.

Otkako je Mikel Arteta postao menadžer Arsenala igrao je osam puta protiv Cityja u svim natjecanjima, a sedam je puta izgubio. Slavio je u sezoni 19/20 u polufinalu FA Cupa kad je dva gola zabio Pierre-Emerick Aubameyang (2-0). Kod Cityja je za ovaj susret upitan stoper Nathan Ake, dok se Phil Foden tek vraća nakon ozljede. Arteta će morati pričekati razvoj situacije s Xhakom i bolešću, a neće biti Elnenyja, Tomiyasua i spomenutog Salibe.

Foto: Marc Aspland/NEWS SYNDICATION

Što se kladionica tiče, koeficijent na pobjedu Manchestera ja 1.60, na izjednačen rezultat je 4.80, a na pobjedu Arsenala velikih 6.00. Situacija na tablici je takva da ako Arsenal uzme bod na Etihadu, a obje momčadi do kraja pobijede sve utakmice, prvak će biti Manchester City. No, Guardioline trupe još uvijek igraju na tri fronta pa bi im pobjeda u derbiju uvelike olakšala posao. Bilo kako bilo, od 21 sat nas očekuje derbi sezone u Premiershipu, a to možete pratiti na programu Arena Sport 3.

