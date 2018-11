City je vladar Manchestera! Dobili United u derbiju kola

Gradski derbi između dva kluba koja se ne mogu podnijeti. Dvoboj dva najbolja trenera današnjica Josepha Guardiole i Josea Mourinha, zaista utakmica za poželjeti.

Glavna vijest uoči utakmice bilo je izostavljanje Paula Pogbe iz početne postave, a Jose Mourinho objasnio je kako se radi o ozljedi koju je veznjak zaradio na gostovanju kod Juventusa tijekom tjedna.

Momčad Pepa Guardiole povela je već u 12. minuti kada je izigrana gostujuća obrana, a sa šest metara poentirao je David Silva. Drugi gol djelo je Sergija Aguera koji je zabio u 48. minuti nakon lijepe akcije i duplog pasa s Mahrezom.

Deset minuta kasnije United je uspio smanjiti. Ederson je srušio Lukakua i skrivio jedanaesterac kojeg je besprijekorno izveo Martial. No, umjesto da dođu do izjednačenja, crveni vragovi do kraja utakmice još su jednom kapitulirali. Ilkay Gündogan je u 86. kaznio loše izveden pokušaj postavljanja ofsajd zamke i nečuvan pogodio za nastavak niza bez poraza u ligi.

U utakmici igranoj istovremeno, Arsenal je na Emiratesu u posljednjim minutama izborio bod odigravši 1:1 s Wolverhamptonom.

Gosti su poveli golom Cavaleira koji je u 13. minuti iskoristio očajno postavljenu obranu topnika, a topnici su izjednačili tek u 86. kada je zabio Mkhitaryan.

Momčad Unaija Emeryja tako je produžila niz bez poraza na 16 utakmica! Posljednji puta poraženi su protiv Chelseaja (0:2) 18. kolovoza i od tada nanizali 12 pobjeda i četiri remija.

A možda im je pomogla i poruka Eduarda da Silve koji je nazočio susretu i uoči utakmice snimio video kojim je bivšem klubu zaželio sva tri boda...